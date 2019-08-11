辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



我國「一姐」謝淑薇加拿大網賽女雙無緣八強，明日將馬不停蹄轉戰辛辛那提網賽，單打首輪迎戰世界排名16名中國大陸「金花」王薔，16強很有可能遭遇重返世界球后的日本名將大坂直美。

美網前最後一站，辛辛那提網賽男女共站，男網為辛辛那提千分名人賽，女網則為年度倒數第二站超五賽（Premier 5），總獎金294.4萬美元（約台幣9308萬元）。

目前世界排名30名的謝淑薇，單打首輪碰上大會第15種子王薔。過去兩人六度交手平分秋色，不過近兩度碰頭都是謝淑薇勝出；去年廣島女網謝淑薇直落二拍退王薔，今年4月斯圖加特網賽，謝淑薇則是拚戰三盤險退對手。

王薔上一站是7月的草地大滿貫溫布頓，連過兩關，直到32強才不敵世界排名21的比利時好手梅藤斯（Elise Mertens），溫網賺進積分也讓她世界排名來到生涯最佳14名，目前小降兩名到16名。

籤表上半部由下周將卸下球后的澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）領銜，前德國球后柯波兒、捷克普莉絲可娃、丹麥伍茲妮雅琪都在此區。芭蒂首輪輪空，次輪有可能碰上持外卡出賽的俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova），莎娃首輪對手同樣是持外卡的地主好手芮絲克（Alison Riske）。

還在加拿大網賽爭冠的前美國球后小威廉絲（Serena Williams），辛辛那提則和大坂直美在下半部籤表，兩人可能八強再度碰頭。