親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

警界驚爆不倫戀！ 已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北三芝】登山路再出發．面天山上慢慢走【熾夏林間健行趣】 - 淡蘭中路十分平湖西O型短程健行
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

亞洲沙排／台灣內戰勝出 顧乃涵組合將戰亞運銅牌組合

2019-08-10 15:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

顧乃涵（右）與劉碧欣順利挺進4強。記者毛琬婷／攝影
顧乃涵（右）與劉碧欣順利挺進4強。記者毛琬婷／攝影
分享
2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天進入8強淘汰賽，女子組部分上演「台灣內戰」，目前世界排名56的顧乃涵／劉碧欣以21：10、21：12擊敗東山高中學姊妹組合龔詩雯、葉軒岑，挺進四強，明天將碰上去年雅加達亞運奪銅的印尼組合烏塔米（Putu Utami）／茱莉安那（Dhita Juliana）。

前天的分組賽兩戰全勝，順利以分組第一之姿挺進8強，休兵一日後，今天碰上另組台灣組合龔詩雯、葉軒岑，雙姝展現沙排國家女子一隊本色，不讓學妹有太多機會，只用約半小時就收下勝利。

「目前的成績算是在我們的想像中，以世界排名來說我們應該較容易。」這次「回家打球」，37歲的沙排老將顧乃涵對於要把冠軍留在自家主場顯得有信心，「明天對上的印尼不好惹，她們有自己的獨特打法，沒風時變化很多，但我們跟去年比也有所進步，明天就是冷靜面對。」

去年雅加達亞運顧乃涵與劉碧欣就曾碰上這組印尼組合，之前在世巡賽也有過交手紀錄，但台灣組合都在三局大戰中吞敗，但再度交手雙姝都顯現極大的信心，劉碧欣說：「比起去年，不管是在體能還是戰術上我們又成長許多，雖然對手年齡比我們小，速度也比較快，但我們也有一套破解她們的方法。」

而另一場女子8強賽，余雅萱與帶傷上陣的潘姿怡以18：21、11：21不敵萬那杜組合，無緣晉級。

潘姿怡（前）救球。記者毛琬婷／攝影
潘姿怡（前）救球。記者毛琬婷／攝影
分享

亞運
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

辛辛那提網賽／暖身夠了 墨瑞持外卡重返單打

2019-08-10 14:00

NFL／韓裔壯元穆雷 初登場有大將之風

2019-08-10 13:56

PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

亞洲沙排／台灣「冬瓜排骨」 險進12強

2019-08-10 00:30

射箭／陣頭囝仔陳昭升 射下亞洲盃金牌

2019-08-09 23:01

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

排球／備戰亞錦賽 中華女排先赴日打友誼賽

2019-08-09 14:03

PGA／北信菁英賽首輪 潘政琮並列第33

2019-08-09 13:32

加拿大女網／大坂直美挺進八強 下輪再戰偶像小威廉絲

2019-08-09 11:14

網球／奪名人賽379勝 納達爾超越費德勒獨居第一

2019-08-09 10:38

男排／比雙胞胎弟弟晚一步 劉鴻敏旅日當黑豹

2019-08-08 23:55

亞洲沙排／未能一雪亞運敗戰之恥 「王謝配」首戰輸球

2019-08-08 23:53

加拿大女網／晉女雙8強 謝淑薇腳扭傷

2019-08-08 23:47

桌球／歡慶父親節 江宏傑曬全家福

2019-08-08 21:27

高球／爸爸節禮物 立益球場發懸賞令

2019-08-08 20:03

LPGA／大賽封后 日微笑灰姑娘愛吃懷舊零食抒壓

2019-08-08 18:16

保齡球／世界聽障錦標賽 地主女子三人賽獲銅

2019-08-08 18:07

排球／劉鴻敏加盟前東家 台灣隊長：很好機會

2019-08-08 16:15

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世界盃男籃／美國隊藍白對抗賽落幕 老大哥輕取小老弟

2019-08-10 12:14

日職／兵敗福岡王柏融傷退 火腿賠了夫人又折兵

2019-08-10 15:49

NBA／球星不再代表國家出賽 奈許：時代變了

2019-08-10 09:25

MLB／不是菜鳥也難逃 王維中穿球衣跑腿買咖啡

2019-08-10 08:05

NBA／杜蘭特在勇士成孤鳥 美媒：和格林有關

2019-08-10 10:00

甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50

日職／張奕為了家人努力 每天騎腳踏車到二軍訓練

2019-08-09 18:46

MLB／一個字都沒說 洋基賈納遭「誤判」逐出場

2019-08-10 11:24

MLB／陳偉殷投3局飆3K 連9.2局無失分

2019-08-10 10:36

NBA／任76人球員發展助教 前溜馬大將希伯特換跑道

2019-08-10 09:35

日職／王柏融返一軍 要回打擊榜不能再受傷

2019-08-10 08:06

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

青少棒／中華隊拚小馬聯盟「三冠王」 LLB挑戰7連霸

2019-08-09 16:18

MLB／大谷賽前展怪力 重現紅襪球場最遠轟傳說

2019-08-10 10:04

12強賽／中華隊備戰 建仔赴美觀察旅外球員

2019-08-10 00:34

NBA／傳授詹姆斯不老訣竅 基德：就像跑馬拉松

2019-08-10 10:54

MLB／全壘打激增 紅襪教頭：打者只想揮大棒

2019-08-10 09:16

NBA／籃球無疆界訓練營在即 3台灣小將入選名單

2019-08-10 11:32

NBA／當地居民抱怨球場失修 柯瑞暖心相助回饋奧克蘭

2019-08-10 12:45

日職／王柏融歸隊首戰連4打席上壘 挨觸身球提前退場

2019-08-10 14:53

成棒／亞錦賽10月中開打 中華隊依港口盃陣容再補強

2019-08-09 18:03

MLB／與教頭爆衝突 戴維斯坦言一時崩潰

2019-08-10 10:57

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

中職／花蓮球場百轟達成 郭嚴文歷史留名

2019-08-09 21:16

NBA／勇士首場熱身賽 全新主場迎戰湖人

2019-08-10 13:59

日職／陽岱鋼9局下代跑出局 巨人10局逆轉養樂多

2019-08-09 21:56

NBA／有信心成功搭檔透納 沙波尼斯預期續約溜馬

2019-08-10 09:53

世界盃男籃／拒徵召安東尼怕模糊焦點 庫班為甜瓜抱屈

2019-08-10 12:54

路跑／MIZUNO馬拉松接力賽 11月17日金山開跑

2019-08-09 18:15

MLB／達比修挨三轟吞敗 包爾奪轉隊後首勝

2019-08-10 10:52

日職／準備好了...大王今返一軍 與軟銀爭龍頭

2019-08-10 00:31

NBA／IG曬訓練健身照 唐西奇努力成果獲肯定

2019-08-10 14:21

MLB／9局下驚奇逆轉 大都會7連勝衝進外卡

2019-08-10 12:16

世界盃男籃／美國進行首波淘汰 洛城集訓17人名單出爐

2019-08-10 16:00

甲子園／台生踏上夏季甲子園 崔哲瑋繳出猛打賞

2019-08-10 00:26

中職／猿隊火力支援王溢正 本季首位10勝本土投手

2019-08-09 22:59

中職／郭嚴文敲花蓮百轟 王溢正本土首位10勝

2019-08-10 00:23

中職／潘威倫重回先發 第8度挑戰141勝

2019-08-09 17:48

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

中職二軍／悍將新秀朱益生首戰3保送 初登板吞敗

2019-08-09 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top