亞洲沙排／台灣內戰勝出 顧乃涵組合將戰亞運銅牌組合

2019-08-10 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



顧乃涵（右）與劉碧欣順利挺進4強。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天進入8強淘汰賽，女子組部分上演「台灣內戰」，目前世界排名56的顧乃涵／劉碧欣以21：10、21：12擊敗東山高中學姊妹組合龔詩雯、葉軒岑，挺進四強，明天將碰上去年雅加達亞運奪銅的印尼組合烏塔米（Putu Utami）／茱莉安那（Dhita Juliana）。

前天的分組賽兩戰全勝，順利以分組第一之姿挺進8強，休兵一日後，今天碰上另組台灣組合龔詩雯、葉軒岑，雙姝展現沙排國家女子一隊本色，不讓學妹有太多機會，只用約半小時就收下勝利。

「目前的成績算是在我們的想像中，以世界排名來說我們應該較容易。」這次「回家打球」，37歲的沙排老將顧乃涵對於要把冠軍留在自家主場顯得有信心，「明天對上的印尼不好惹，她們有自己的獨特打法，沒風時變化很多，但我們跟去年比也有所進步，明天就是冷靜面對。」

去年雅加達亞運顧乃涵與劉碧欣就曾碰上這組印尼組合，之前在世巡賽也有過交手紀錄，但台灣組合都在三局大戰中吞敗，但再度交手雙姝都顯現極大的信心，劉碧欣說：「比起去年，不管是在體能還是戰術上我們又成長許多，雖然對手年齡比我們小，速度也比較快，但我們也有一套破解她們的方法。」