辛辛那提網賽／暖身夠了 墨瑞持外卡重返單打

2019-08-10 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



墨瑞。 路透 分享 facebook 前英國球王墨瑞（Andy Murray）將在辛辛那提網賽迎來臀傷後的首場單打。6月傷癒復出的墨瑞，以雙打復健暖身，經過連續四站調整後，宣布將在辛辛那提名人賽以外卡再戰單打。

墨瑞今年復出首戰就與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）在皇后網賽奪雙打冠軍，但隨後在伊斯特賽只有一輪遊。之後在溫網和法國赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）在32強止步，並在混雙和球后小威廉絲（Serena Williams）合拍，華盛頓網賽則和哥哥傑米（Jamie Murray）攜手出擊挺進八強。

經過四站調整，現年32歲的「英國希望」決定再戰單打，目前世界326名，首輪將碰上66名的法國賈斯蓋（Richard Gasquet）。過去兩人交手，墨瑞取得8勝3負上風，但在近3年都沒有交手，前一次已經是2016年的法網。

墨瑞在臉書分享振臂吶喊照片，宣布重返單打，並且寫著「這就是你在辛辛那提那到外卡的感受。」他在前一次單打出賽已經是今年初的澳網，當時在首輪不敵巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），並透露可能退出網壇，不過再度動刀延長了他的職業生涯。