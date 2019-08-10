親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

日職／王柏融才復出又遭球吻 腳踝受傷退場

已提告！一芳創辦人po文戰網友！柯梓凱：我們都用台灣茶葉

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北三芝】登山路再出發．面天山上慢慢走【熾夏林間健行趣】 - 淡蘭中路十分平湖西O型短程健行
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

辛辛那提網賽／暖身夠了 墨瑞持外卡重返單打

2019-08-10 14:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

墨瑞。 路透
墨瑞。 路透
分享
前英國球王墨瑞（Andy Murray）將在辛辛那提網賽迎來臀傷後的首場單打。6月傷癒復出的墨瑞，以雙打復健暖身，經過連續四站調整後，宣布將在辛辛那提名人賽以外卡再戰單打。

墨瑞今年復出首戰就與西班牙搭擋洛培茲（Feliciano Lopez）在皇后網賽奪雙打冠軍，但隨後在伊斯特賽只有一輪遊。之後在溫網和法國赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）在32強止步，並在混雙和球后小威廉絲（Serena Williams）合拍，華盛頓網賽則和哥哥傑米（Jamie Murray）攜手出擊挺進八強。

經過四站調整，現年32歲的「英國希望」決定再戰單打，目前世界326名，首輪將碰上66名的法國賈斯蓋（Richard Gasquet）。過去兩人交手，墨瑞取得8勝3負上風，但在近3年都沒有交手，前一次已經是2016年的法網。

墨瑞在臉書分享振臂吶喊照片，宣布重返單打，並且寫著「這就是你在辛辛那提那到外卡的感受。」他在前一次單打出賽已經是今年初的澳網，當時在首輪不敵巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），並透露可能退出網壇，不過再度動刀延長了他的職業生涯。

墨瑞小威廉絲Richard Gasquet
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

NFL／韓裔壯元穆雷 初登場有大將之風

2019-08-10 13:56

PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

亞洲沙排／台灣「冬瓜排骨」 險進12強

2019-08-10 00:30

射箭／陣頭囝仔陳昭升 射下亞洲盃金牌

2019-08-09 23:01

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

排球／備戰亞錦賽 中華女排先赴日打友誼賽

2019-08-09 14:03

PGA／北信菁英賽首輪 潘政琮並列第33

2019-08-09 13:32

加拿大女網／大坂直美挺進八強 下輪再戰偶像小威廉絲

2019-08-09 11:14

網球／奪名人賽379勝 納達爾超越費德勒獨居第一

2019-08-09 10:38

男排／比雙胞胎弟弟晚一步 劉鴻敏旅日當黑豹

2019-08-08 23:55

亞洲沙排／未能一雪亞運敗戰之恥 「王謝配」首戰輸球

2019-08-08 23:53

加拿大女網／晉女雙8強 謝淑薇腳扭傷

2019-08-08 23:47

桌球／歡慶父親節 江宏傑曬全家福

2019-08-08 21:27

高球／爸爸節禮物 立益球場發懸賞令

2019-08-08 20:03

LPGA／大賽封后 日微笑灰姑娘愛吃懷舊零食抒壓

2019-08-08 18:16

保齡球／世界聽障錦標賽 地主女子三人賽獲銅

2019-08-08 18:07

高球╱伍茲背部仍不適 北方信託賽盡力而為

2019-08-08 17:51

足球／切爾西名將路易斯 因上場機會鬧轉隊

2019-08-08 17:50

排球／劉鴻敏加盟前東家 台灣隊長：很好機會

2019-08-08 16:15

亞洲沙排／首當國手就打亞運 吳信賢：很緊張

2019-08-08 15:38

排球／劉鴻敏加盟松下黑豹 挑戰3連霸

2019-08-08 15:26

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世界盃男籃／美國隊藍白對抗賽落幕 老大哥輕取小老弟

2019-08-10 12:14

NBA／球星不再代表國家出賽 奈許：時代變了

2019-08-10 09:25

日職／王柏融才復出又遭球吻 左腳踝受傷退場

2019-08-10 14:25

MLB／不是菜鳥也難逃 王維中穿球衣跑腿買咖啡

2019-08-10 08:05

NBA／杜蘭特在勇士成孤鳥 美媒：和格林有關

2019-08-10 10:00

甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50

日職／張奕為了家人努力 每天騎腳踏車到二軍訓練

2019-08-09 18:46

MLB／陳偉殷投3局飆3K 連9.2局無失分

2019-08-10 10:36

MLB／一個字都沒說 洋基賈納遭「誤判」逐出場

2019-08-10 11:24

NBA／任76人球員發展助教 前溜馬大將希伯特換跑道

2019-08-10 09:35

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

日職／王柏融返一軍 要回打擊榜不能再受傷

2019-08-10 08:06

青少棒／中華隊拚小馬聯盟「三冠王」 LLB挑戰7連霸

2019-08-09 16:18

12強賽／中華隊備戰 建仔赴美觀察旅外球員

2019-08-10 00:34

MLB／大谷賽前展怪力 重現紅襪球場最遠轟傳說

2019-08-10 10:04

NBA／傳授詹姆斯不老訣竅 基德：就像跑馬拉松

2019-08-10 10:54

MLB／全壘打激增 紅襪教頭：打者只想揮大棒

2019-08-10 09:16

NBA／籃球無疆界訓練營在即 3台灣小將入選名單

2019-08-10 11:32

NBA／當地居民抱怨球場失修 柯瑞暖心相助回饋奧克蘭

2019-08-10 12:45

成棒／亞錦賽10月中開打 中華隊依港口盃陣容再補強

2019-08-09 18:03

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

中職／花蓮球場百轟達成 郭嚴文歷史留名

2019-08-09 21:16

日職／陽岱鋼9局下代跑出局 巨人10局逆轉養樂多

2019-08-09 21:56

MLB／與教頭爆衝突 戴維斯坦言一時崩潰

2019-08-10 10:57

NBA／有信心成功搭檔透納 沙波尼斯預期續約溜馬

2019-08-10 09:53

路跑／MIZUNO馬拉松接力賽 11月17日金山開跑

2019-08-09 18:15

日職／準備好了...大王今返一軍 與軟銀爭龍頭

2019-08-10 00:31

MLB／達比修挨三轟吞敗 包爾奪轉隊後首勝

2019-08-10 10:52

甲子園／台生踏上夏季甲子園 崔哲瑋繳出猛打賞

2019-08-10 00:26

中職／猿隊火力支援王溢正 本季首位10勝本土投手

2019-08-09 22:59

MLB／9局下驚奇逆轉 大都會7連勝衝進外卡

2019-08-10 12:16

中職／潘威倫重回先發 第8度挑戰141勝

2019-08-09 17:48

中職／郭嚴文敲花蓮百轟 王溢正本土首位10勝

2019-08-10 00:23

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

中職二軍／悍將新秀朱益生首戰3保送 初登板吞敗

2019-08-09 18:56

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

中職／花蓮曾締造最長比賽時間 猿獅戰如期開打

2019-08-09 16:07

NBA／勇士首場熱身賽 全新主場迎戰湖人

2019-08-10 13:59

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

MLB／今日戰績表 大都會費瑞茲爾3分砲助球隊神奇逆轉

2019-08-10 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top