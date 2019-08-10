NFL／韓裔壯元穆雷 初登場有大將之風

2019-08-10 13:56 世界日報 編譯組／綜合報導



韓裔新科壯元四分衛穆雷季前熱身賽小試身手。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯電光隊8日第一場季前熱身賽可說「萬眾矚目」，但大家關注的不是他們，而是對手亞利桑納紅雀隊。因為紅雀隊新秀壯元四分衛穆雷（Kyler Murray）首次在NFL比賽亮相，人人都想一睹他的身手如何。雖然紅雀隊保護得很緊，只讓穆雷領軍進攻一波，他在有限的時間表現有板有眼。即使未能達陣，已盡顯他的腳程、臂力與傳球智商。

一天前剛過22歲生日的穆雷是非裔與韓裔混血，外婆是南韓人。脫下頭盔，穆雷看來就是一個有東方人面孔的黑小子。穆雷就讀奧克拉荷馬大學，獲頒2018年海斯曼獎，並成為NFL選秀壯元。

電光隊當天在亞利桑納州踢館，但最終紅雀隊17：13勝出。電光隊當家四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）完全未上場，另外有好幾位主將也缺陣。

穆雷是新手，必須上場磨練一下。但紅雀隊不敢冒隊寶受傷風險，所以比賽一開始就讓穆雷先發，但事前講好只負責第一波進攻就下場。

穆雷率隊作出十次進攻，傳球七次完成六次，推進44碼。他傳球穩健，指揮若定，有大將之風。腳程飛快，防守球員不易抓住，表現就像他在大學時代一樣，海斯曼獎果然名不虛傳。

然而第一波攻勢結束，紅雀隊未能達陣，使穆雷感到意猶未盡，兩次請示教練可否繼續上陣，但都被打回票。只好乖乖戴上耳機，在場邊觀戰。

洛杉磯加大（UCLA）出身的備胎四分衛亨德利（Brett Hundley）接棒上場，傳球14次完成10次，推進104碼，一次達陣。

穆雷賽後表示，基本上他照教練吩咐行事，多能圓滿達成任務，過程平順。不過他也對自己很有信心，迫不及待想一顯身手，東跑西跑傳球達陣，真的很想繼續上場。

穆雷從兩碼處開始進攻，連續三次第一當，最長傳球14碼。他出手果斷，總教練金斯伯瑞（Kliff Kingsbury）相當滿意，表示先發球員下一場熱身賽上場時間都會增加。