親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

樂翻！銀行退出信用卡市場 卡債族欠款全歸零

日職／大王復活！王柏融復出對軟銀首打席敲一壘安

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北三芝】登山路再出發．面天山上慢慢走【熾夏林間健行趣】 - 淡蘭中路十分平湖西O型短程健行
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

伍茲。 路透
伍茲。 路透
分享
聯邦快遞盃季後賽首站北信菁英賽（The Northern Trust）第二輪，我國高球好手潘政琮表現不俗，抓下4隻小鳥，沒有出現任何失誤，以67（-4）桿繳卡，兩輪打完總桿數135（-7）桿排名並列第15，順利晉級。

首輪潘政琮揮出68（-3）桿，排名並列第33，第二輪他持續穩紮穩打，再抓4隻小鳥，無失誤的完美表現再度以紅字繳卡，排名也竄至並列第15，順利闖過晉級線。

而首輪表現不佳的美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），在次輪開打前發表聲明表示自己因腰部拉傷，不得不選擇退出本周賽程，「由於中度拉傷導致身體疼痛及僵硬，我不得不退出北信菁英賽。」

伍茲表示，自己在當地時間星期五一早就去接受了治療，可是身體狀況並未改善，「非常不幸，我仍舊不能參賽，我還是感謝紐澤西及紐約球迷對我的支持，仍希望自己能角逐下周的BMW錦標賽。」

前兩輪打完美國名將強森（Dustin Johnson）抓下5隻小鳥、吞1柏忌，揮出67（-4）桿，兩輪總桿數130（-12）桿暫居榜首，同胞好手史畢斯（Jordan Spieth）則以一桿之差緊追在後，排名並列第三的則有4位好手，也只落後領先者2桿差距。

伍茲潘政琮Dustin Johnson
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36

加拿大女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11

網球／名人賽379勝 蠻牛超越費爸居第一

2019-08-10 00:35

亞洲沙排／台灣「冬瓜排骨」 險進12強

2019-08-10 00:30

射箭／陣頭囝仔陳昭升 射下亞洲盃金牌

2019-08-09 23:01

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

排球／備戰亞錦賽 中華女排先赴日打友誼賽

2019-08-09 14:03

熱門文章

MLB／不是菜鳥也難逃 王維中穿球衣跑腿買咖啡

2019-08-10 08:05

NBA／球星不再代表國家出賽 奈許：時代變了

2019-08-10 09:25

世界盃男籃／美國隊藍白對抗賽落幕 老大哥輕取小老弟

2019-08-10 12:14

甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50

日職／張奕為了家人努力 每天騎腳踏車到二軍訓練

2019-08-09 18:46

MLB／綽號球衣上陣 陳偉殷取名「Weigh-In」

2019-08-09 13:56

NBA／杜蘭特在勇士成孤鳥 美媒：和格林有關

2019-08-10 10:00

日職／大王復活！王柏融復出對軟銀首打席敲一壘安

2019-08-10 12:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top