PGA／北信菁英賽R2 潘政琮晉級伍茲因傷退賽

2019-08-10 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



伍茲。 路透 分享 facebook 聯邦快遞盃季後賽首站北信菁英賽（The Northern Trust）第二輪，我國高球好手潘政琮表現不俗，抓下4隻小鳥，沒有出現任何失誤，以67（-4）桿繳卡，兩輪打完總桿數135（-7）桿排名並列第15，順利晉級。

首輪潘政琮揮出68（-3）桿，排名並列第33，第二輪他持續穩紮穩打，再抓4隻小鳥，無失誤的完美表現再度以紅字繳卡，排名也竄至並列第15，順利闖過晉級線。

而首輪表現不佳的美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），在次輪開打前發表聲明表示自己因腰部拉傷，不得不選擇退出本周賽程，「由於中度拉傷導致身體疼痛及僵硬，我不得不退出北信菁英賽。」

伍茲表示，自己在當地時間星期五一早就去接受了治療，可是身體狀況並未改善，「非常不幸，我仍舊不能參賽，我還是感謝紐澤西及紐約球迷對我的支持，仍希望自己能角逐下周的BMW錦標賽。」

前兩輪打完美國名將強森（Dustin Johnson）抓下5隻小鳥、吞1柏忌，揮出67（-4）桿，兩輪總桿數130（-12）桿暫居榜首，同胞好手史畢斯（Jordan Spieth）則以一桿之差緊追在後，排名並列第三的則有4位好手，也只落後領先者2桿差距。