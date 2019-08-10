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加拿大女網／小威雪恥成功 大坂直美下周仍登球后

2019-08-10 11:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

大坂直美(左)今天在加拿大女網賽對決小威廉絲落敗。 新華社
大坂直美(左)今天在加拿大女網賽對決小威廉絲落敗。 新華社
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生涯前兩次與大坂直美交手都吞敗，大滿貫23冠在手的前球后小威廉絲（ Serena Williams），在加拿大女網賽一雪前恥，以6：3、6：4拍退即將在下周重返球后寶座的大坂直美，笑納生涯對戰首勝，並且晉級四強。

37歲的小威廉絲目前世界第十，生涯三度在此地奪冠，去年她兩度和大坂直美交手，頭一次是邁阿密網賽，之後則是在美網決賽，結果小威都吞敗。小威在美網還被質疑看教頭暗號被判罰分，怒罵主審引起軒然大波，也讓這場對決引爆意外話題。

兩人生涯第三度交手，小威以高達八成二的一發得分率掌握優勢，並強勢轟出12記Ace球，讓大坂直美難以招架。小威在首盤第八局關鍵破發為她搶得先機，第二盤又早早破發大坂直美，儘管錯過三個賽末點，但仍舊順利取得四強門票。

「我越來越了解她的打法，所以更簡單了些。」知己知彼是賽場上克敵要件，小威表示，她觀察過大坂直美，「知道該做些什麼才能贏下比賽，而那的確有所幫助。我一直告訴自己我做得到。」

世界排名第二的大坂直美雖然無緣四強，由於當今球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）在次輪落馬，唯一球后寶座競爭對手世界第三的捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）又在八強敗給愛沙尼亞康塔薇特（Anett Kontaveit），大坂直美確定下周登頂。

小威廉絲大坂直美美網
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