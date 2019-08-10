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多倫多女網／兵敗球后芭蒂組合 謝淑薇雙打無緣4強

2019-08-10 08:11聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國網球女將謝淑薇與比利時搭檔費莉普金斯（Kirsten Flipkens），10日在多倫多女網賽八強遭遇即將卸下球后頭銜的澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）與白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），雙方激戰3盤，謝淑薇／費莉普金斯先盛後衰，6：4、2：6、5：10無緣四強。

由於原搭檔捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）休兵，謝淑薇本站搭檔費莉普金斯，高居大會第四種子首輪輪空，次輪雖然直落二擊敗日本組合二宮真琴／穗積繪莉，但謝淑薇賽後傳出腳踝大扭，成為隱憂。

今日凌晨面對球后領銜的第六種子芭蒂／雅莎蘭卡，「台比組合」開賽就先破發制人，取得2：0，雖然第四局被破發，但謝淑薇／費莉普金斯第七局二度破發成功，6：4拿下。

第二盤「台比組合」旋即遭遇對手反撲回敬3：0開局，謝淑薇／費莉普金斯發球局全都遭遇破發危機，儘管第四、第六局驚險化解共五個破發點，但盤末沒能守成，2：6讓出，雙方進入搶十決勝。

搶十兩軍形成互破大戰，「台比組合」自0：3落後追到2：3，但屢屢關鍵時刻發球局不保，5：7後遭對手連下3分，5：10八強止步。

當今球后芭蒂在多倫多網賽首戰就爆冷敗北，確定下周新排名球后寶座讓人，原在世界第二大坂直美、第三捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）都有機會攻頂，但普莉絲可娃稍早在16強敗給愛沙尼亞康塔薇特（Anett Kontaveit），重返球后提前夢碎，大坂直美確定下周重返世界第一。

謝淑薇芭蒂
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