親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

洪秀柱衝擊有限 綠委點名「他」下來選比較有用

運動筆記【教練！我想跑步！】會跑也要會吃：耐力運動營養週期化（上）▋2019 櫻花陵園馬拉松 ▋上櫻花下五峰，林尾山上賞蘭陽。爬升千米，今年十二月七號的礁溪溫泉馬拉松更有挑戰性喔！
健行筆記【新北三芝】登山路再出發．面天山上慢慢走【熾夏林間健行趣】 - 淡蘭中路十分平湖西O型短程健行
NBA鳳凰城太陽三大好球 (2018-2019賽季)聖安東尼奧馬刺三大好球 (2018-2019賽季)

亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

余雅萱（左）與潘姿怡。記者毛琬婷／攝影
余雅萱（左）與潘姿怡。記者毛琬婷／攝影
分享
來到澎湖前一個月，地主沙排女將潘姿怡的右臀大肌拉傷舊傷復發，雖然都要靠著止痛藥才能上場，但為了首度舉辦的2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，說什麼也要前來參賽。

今天分組賽最終戰，潘姿怡與余雅萱碰上日本組合先盛後衰，以21：17、18：21、8：15吞敗，但仍以分組第二之姿晉級8強。賽後余雅萱說：「日本選手的節奏很快，導致我們體能下滑的也很快，節奏整個被對手影響，雖然輸球很可惜，但我們也已用盡全力去打這場比賽。」

與日本隊大戰三局後吞敗，潘姿怡賽後因舊傷導致行走困難，必須在人攙扶下才能一步一步地緩慢行走，因此雙姝對這次比賽結果並不預設目標，只希望能夠每場比賽都盡力去打，余雅萱說：「能打多少是多少。」

在一個月前舊傷復發後，潘姿怡都需要靠吃止痛藥才能上場比賽，而她在沙灘上賣力撲救每一球，奮戰精神令人動容，「因為這是澎湖第一次舉辦國際賽，一定要來打。」

潘姿怡與余雅萱兩年前開始搭配，首場合作賽事就在全運會打下第三名，潘姿怡坦言當時完全沒想到會有這樣的成績，一開始接觸沙灘排球也只是抱持著好玩的心態，「沙排不像室內排球，只有兩個人比較好溝通。」

高中就讀新社高中，從乙組球員一路成為沙排國手的余雅萱則認為沙排較具有挑戰性，「因為沙排攻擊、防守、舉球都要會，是全方位技術的展現。」現在兩人也在為東京奧運努力，到處征戰力拚積分，希望將來能夠站上奧運舞台。

潘姿怡（右）救球不及。記者毛琬婷／攝影
潘姿怡（右）救球不及。記者毛琬婷／攝影
分享
余雅萱（左）。記者毛琬婷／攝影
余雅萱（左）。記者毛琬婷／攝影
分享

全運會
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

排球／備戰亞錦賽 中華女排先赴日打友誼賽

2019-08-09 14:03

PGA／北信菁英賽首輪 潘政琮並列第33

2019-08-09 13:32

加拿大女網／大坂直美挺進八強 下輪再戰偶像小威廉絲

2019-08-09 11:14

網球／奪名人賽379勝 納達爾超越費德勒獨居第一

2019-08-09 10:38

男排／比雙胞胎弟弟晚一步 劉鴻敏旅日當黑豹

2019-08-08 23:55

亞洲沙排／未能一雪亞運敗戰之恥 「王謝配」首戰輸球

2019-08-08 23:53

多倫多女網／晉女雙8強 謝淑薇腳扭傷

2019-08-08 23:47

桌球／歡慶父親節 江宏傑曬全家福

2019-08-08 21:27

高球／爸爸節禮物 立益球場發懸賞令

2019-08-08 20:03

LPGA／大賽封后 日微笑灰姑娘愛吃懷舊零食抒壓

2019-08-08 18:16

保齡球／世界聽障錦標賽 地主女子三人賽獲銅

2019-08-08 18:07

高球╱伍茲背部仍不適 北方信託賽盡力而為

2019-08-08 17:51

足球／切爾西名將路易斯 因上場機會鬧轉隊

2019-08-08 17:50

多倫多女網／大坂直美晉3輪 芭蒂確定球后不保

2019-08-08 16:36

排球／劉鴻敏加盟前東家 台灣隊長：很好機會

2019-08-08 16:15

亞洲沙排／首當國手就打亞運 吳信賢：很緊張

2019-08-08 15:38

排球／劉鴻敏加盟松下黑豹 挑戰3連霸

2019-08-08 15:26

袋棍球／城市科大9人當選國手 前進加拿大世錦賽

2019-08-08 13:20

亞洲沙排／龔詩雯轉打沙排：就愛看對手吃沙

2019-08-08 13:02

中橫交管20周年 谷關千人健走921登場

2019-08-08 12:55

多倫多女網／雙詹二輪止步 謝淑薇女雙晉8強

2019-08-08 08:15

多倫多女網／海峽大戰 「雙詹」逆轉「雙帥」

2019-08-08 00:24

亞洲沙排／澎湖開打 陳宥廷、張峰銘闖進會內賽

2019-08-08 00:22

台灣LPGA／中信連6年贊助裙襬搖搖 將寶島推向全球

2019-08-08 00:17

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

MLB／玉米田上打球 洋基白襪之戰讓電影變現實

2019-08-09 09:57

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

NBA／違反用藥禁賽五場 昔日天才畢斯利恐失舞台

2019-08-09 09:56

世界盃男籃／至今難忘04年奧運失利 波總：人生中最大挫敗

2019-08-09 11:01

NBA／扛湖人第三巨頭 庫茲瑪：我始終相信自己

2019-08-09 08:48

NBA／鮑爾等好友遭交易 庫茲瑪：他們將成巨星

2019-08-09 09:11

MLB／胡智為延續旅美生涯 與小熊簽小聯盟合約

2019-08-09 08:17

日職／王柏融回來了 預計10日升一軍出戰軟銀

2019-08-09 10:08

NBA／中國表演賽公佈陣容 吉諾布里、帕克赫然在列

2019-08-09 10:20

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

NBA／邀羅素前來搶先合作 柯瑞訓練師：很有幫助

2019-08-09 11:56

NBA／里拉德推第三張專輯 詹姆斯搖頭晃腦宣傳

2019-08-09 12:05

甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50

MLB／綽號球衣上陣 陳偉殷取名「Weigh-In」

2019-08-09 13:56

日職／張奕一軍初先發奪勝 育成野手第1人

2019-08-08 23:44

NBA／綠衫軍4將赴賭城集訓 華克：很好機會熟悉彼此

2019-08-09 11:30

女籃／亞洲盃24人大名單出爐 8旅外領銜

2019-08-08 22:05

網球／奪名人賽379勝 納達爾超越費德勒獨居第一

2019-08-09 10:38

NBA／為代言品牌活動來訪 格林、洛齊爾預計26日抵台

2019-08-09 10:08

MLB／鯊魚頌太洗腦 國民主場瘋帕拉出場音樂

2019-08-09 09:11

MLB／8年前買的地 女創辦人辭世後等到大聯盟賽事

2019-08-09 09:57

MLB／塞爾修好了 連七季200K史上第五人

2019-08-09 11:25

日職／張奕為了家人努力 每天騎腳踏車到二軍訓練

2019-08-09 18:46

MLB／今日戰績表 洋基勝藍鳥拉出本季最長9連勝

2019-08-09 14:18

NBA／美消費者調查報告出爐 詹皇投資比薩滿意度居首

2019-08-09 10:38

亞冠盃／只有12人練球 富邦勇士人力吃緊

2019-08-09 00:03

羽球／世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強仍恐碰辛德胡

2019-08-09 19:30

青少棒／中華隊拚小馬聯盟「三冠王」 LLB挑戰7連霸

2019-08-09 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top