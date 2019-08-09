亞洲沙排／澎湖首辦國際賽 潘姿怡帶傷就是要參賽

2019-08-09 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



余雅萱（左）與潘姿怡。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 來到澎湖前一個月，地主沙排女將潘姿怡的右臀大肌拉傷舊傷復發，雖然都要靠著止痛藥才能上場，但為了首度舉辦的2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，說什麼也要前來參賽。

今天分組賽最終戰，潘姿怡與余雅萱碰上日本組合先盛後衰，以21：17、18：21、8：15吞敗，但仍以分組第二之姿晉級8強。賽後余雅萱說：「日本選手的節奏很快，導致我們體能下滑的也很快，節奏整個被對手影響，雖然輸球很可惜，但我們也已用盡全力去打這場比賽。」

與日本隊大戰三局後吞敗，潘姿怡賽後因舊傷導致行走困難，必須在人攙扶下才能一步一步地緩慢行走，因此雙姝對這次比賽結果並不預設目標，只希望能夠每場比賽都盡力去打，余雅萱說：「能打多少是多少。」

在一個月前舊傷復發後，潘姿怡都需要靠吃止痛藥才能上場比賽，而她在沙灘上賣力撲救每一球，奮戰精神令人動容，「因為這是澎湖第一次舉辦國際賽，一定要來打。」

潘姿怡與余雅萱兩年前開始搭配，首場合作賽事就在全運會打下第三名，潘姿怡坦言當時完全沒想到會有這樣的成績，一開始接觸沙灘排球也只是抱持著好玩的心態，「沙排不像室內排球，只有兩個人比較好溝通。」