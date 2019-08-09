PGA／北信菁英賽首輪 潘政琮並列第33

2019-08-09 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



潘政琮。 資料照(美聯社) 分享 facebook 聯邦快遞盃季後賽首站北信菁英賽（The Northern Trust）首輪，美國好手梅瑞特（Troy Merritt）繳出平球場紀錄的62（-9）桿成績暫居榜首，我國高球好手潘政琮也表現不俗，抓下5隻小鳥、吞2柏忌，以68（-3）桿並列第33。

生涯在PGA巡迴賽拿下兩場勝利的梅瑞特，賽前聯邦快遞排名第72，首輪他火力全開，抓下9隻小鳥，無柏忌的完美演出，追平球場最低桿紀錄。另名美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）卻狀況不佳，只抓下3隻小鳥，卻吞下5個柏忌，另外還有一個雙柏忌，以75（+4）桿繳卡，排名並列倒數第二的116名。

首站北信菁英賽結束後，積分榜前70名的可晉級下一站的BMW錦標賽（BMW Championship），而最後積分榜前30明選手就能獲得巡迴錦標賽（Tour Championship）門票，奪冠球員就能外帶聯邦快遞盃。

但梅瑞特並未取得巨大領先優勢，面對後方好手緊追，他說：「我知道只要打出好的成績自然水到渠成，你要做的就只是盡力發揮自己的能力，這只是一個好的開始，把它擺在心中，並嘗試贏下冠軍。」

而首輪表現不佳的伍茲賽後表示，自己就只是沒打好，剛好遇到揮桿不理想、推桿也不順的情況，「所以我只是狀態不佳，想找回應有節奏但沒找到，我是有機會將局勢扭轉過來只是沒辦到。」