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加拿大女網／大坂直美挺進八強 下輪再戰偶像小威廉絲

2019-08-09 11:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

大坂直美。 美聯社
大坂直美。 美聯社
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美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）今天在加拿大多倫多舉行的女網賽單打16強賽，遭遇俄羅斯選手亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova），以7：5、6：4直落二取勝挺進到八強賽，下一輪將遭遇有可能在下周重返球后寶座的日本女將大坂直美

小威廉絲與亞歷山德羅娃在狂風中對戰，在首盤前三局中小威廉絲就兩度遭對手破發以0：3落後，不過接下來三局她同樣兩度破發將比數扳平，並在關鍵第12局再度破發，以7：5先下一城。

第二盤小威在同樣面臨對手率先破發的壓力下後來居上，在第六局破發後追平，並在第十局再度破發終結比賽，順利挺進到八強賽。

「今天對手表現很好，讓我無法找到節奏，也無法掌握比賽將會怎麼發展，這對我來說是個挑戰。」談到今天與亞歷山德羅娃的對戰時，小威廉絲說：「我試著感受她的比賽節奏，我知道這樣做會讓我有更高水準的表現。」

而小威廉絲八強賽的對手將是有望在下周重返球后寶座的大坂直美，她在16強賽與波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）苦戰，在首盤就打進搶七的情況下，第二盤大坂直美則是靠著第十局關鍵破發，以7：6（7：4）、6：4直落二勝出。

下一場將是大坂直美生涯第三度與偶像小威廉絲對決，去年兩人曾在邁阿密名人賽與美網交手，都是由大坂直美取勝，而在世界排名第一的澳洲巴蒂（Ashleigh Barty）在32強就止步的情況下，世界排名第二、三名的大坂直美與俄羅斯女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），有望在下周重新坐上球后寶座。

小威廉絲大坂直美羅斯
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