網球／奪名人賽379勝 納達爾超越費德勒獨居第一

2019-08-09 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



納達爾。 美聯社 分享 facebook 「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在加拿大蒙特婁網賽男單16強賽遭遇阿根廷佩拉（Guido Pella），以6：3、6：4直落二勝出後，挺進到八強賽，也拿下個人在ATP世界巡迴1000名人賽的生涯第379勝，超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），登史上第一名。

ATP1000名人賽（Masters 1000）的每名奪冠選手將能獲得1000分的排名積分，目前這個等級的賽事在一年共有九場，包括加拿大蒙特婁、美國印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里、羅馬、辛辛那提、上海以及巴黎等站。

納達爾今天以直落二擊敗佩拉後，在1000名人賽的勝場數也來到379場，以1場之差超越了費德勒，榮登史上第一人，而截至目前為止，納達爾也以拿下34座1000名人賽冠軍高居史上第一，緊追在後的分別為約克維奇（Novak Djokovic）的33座以及費德勒的28座。

對於在今天寫下新歷史，納達爾強調蒙特婁的風仍讓他吃足苦頭，「就風的條件來說，這是個艱難的一天，但我們必須要習慣在這樣的狀況下比賽，因為在戶外的賽事，這就是比賽中的一部分，當然如果沒有這樣的風勢，肯定會好。」

雖然在勝場數上超越了費德勒，但納達爾還有另外一個任務在身，就是必須闖進決賽以避免在下周被費德勒取代他的世界第二位置，談到他的下一場對手將是近況不錯的義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）時，他說：「他有一個偉大的賽季，或許是他生涯最好一個賽季之一，我必須要拿出好表現，我今天的表現確實比昨天更好，所以我希望明天會繼續進步。」