桌球／歡慶父親節 江宏傑曬全家福

2019-08-08 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



里約奧運國手江宏傑今年4月升格「雙寶爸」，和日本桌球天后福原愛迎接兒子「kou君」，一女一男組成「好」字；今天適逢父親節，江宏傑也在粉絲團曬出一系列和寶貝兒女的合照，全家福首度公開曝光。

台、日桌球夫妻檔2016年底步入禮堂，愛女小小愛「Aila醬」隔年報到，今年再迎接「小小傑」，江宏傑不時會在社群平台分享一雙可愛子女的動態，升格人父的喜悅一覽無遺。