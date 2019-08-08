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桌球／歡慶父親節 江宏傑曬全家福

2019-08-08 21:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

里約奧運國手江宏傑今年4月升格「雙寶爸」，和日本桌球天后福原愛迎接兒子「kou君」，一女一男組成「好」字；今天適逢父親節，江宏傑也在粉絲團曬出一系列和寶貝兒女的合照，全家福首度公開曝光。

台、日桌球夫妻檔2016年底步入禮堂，愛女小小愛「Aila醬」隔年報到，今年再迎接「小小傑」，江宏傑不時會在社群平台分享一雙可愛子女的動態，升格人父的喜悅一覽無遺。

除了曬出全家福慶祝父親節，昨天七夕情人節江宏傑也分享和福原愛的專屬Hello Kitty悠遊卡，夫妻合體「放閃」。

江宏傑曬出兒女照慶祝父親節。圖／取自江宏傑粉絲團
江宏傑曬出兒女照慶祝父親節。圖／取自江宏傑粉絲團
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江宏傑曬出全家福慶祝父親節。圖／取自江宏傑粉絲團
江宏傑曬出全家福慶祝父親節。圖／取自江宏傑粉絲團
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江宏傑福原愛桌球
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