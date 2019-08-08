LPGA／大賽封后 日微笑灰姑娘愛吃懷舊零食抒壓

2019-08-08 18:16 中央社 東京8日綜合外電報導



渋野日向子以新人之姿奪得英國公開賽冠軍，日本相隔42年再出LPGA大賽冠軍。 美聯社 分享 facebook

日本高球選手澀野日向子4日在英國公開賽封后，當時被捕捉到在賽況緊張之際，仍然可以保持笑容與觀眾擊掌，並津津有味地吃著零食的畫面，原來澀野喜歡藉吃零食來抒壓。

因為澀野在比賽時經常保持笑容，被球迷暱稱為「微笑灰姑娘」，日本放送協會（NHK）報導，愛吃日式懷舊零食「駄菓子」的「微笑灰姑娘」，不光是擁有奪得LPGA大賽冠軍的實力，自然不做作的性格，也讓她在日本爆紅。

首次打進LPGA年度5大賽的20歲澀野，4日在英國公開賽以4輪總計低於標準桿18桿的270桿奪冠，成為第2位在大賽封后的日本女將。上一位贏得LPGA大賽的日本選手是1977年的樋口久子。

澀野1998年11月15日出生於岡山縣岡山市，在3姊妹中排行第2；父母都是運動員，父親是鐵餅選手、母親是標槍選手。

澀野小學時曾參加地區性的壘球隊擔任投手，2011年上了國中也曾加入軟式棒球隊，但從國二開始專注在高爾夫球上。

她2014年進入岡山縣作陽高校就讀，展開業餘高球生涯。高中畢業後，2017年首度挑戰職業生涯失敗，但只花了一年，便在2018年如願取得JLPGA隔年賽季的前半賽事出場資格，成功進軍職業高球界。

令人吃驚的是，她闖盪職業賽事不過一年多，就在今年5月JLPGA年度四大賽之首的世界女子錦標賽撒隆巴斯盃高球賽奪冠，技驚四座；接著又在7月的JLPGA賽事奪冠，也是她職業生涯第二場勝利。

而澀野第一次出戰國外賽事，就是這次的英國公開賽。

外界普遍認為這樣的賽事一定非常緊張，但澀野的表現卻跌破大家眼鏡，只見澀野還是跟平常一樣笑盈盈與場邊觀眾擊掌，讓許多人非常吃驚。

澀野日向子的母親澀野伸子受訪時，意外「抖出」澀野日向子的童年時代。

母親說：「日向子小時候並不都是笑臉，喜怒哀樂也是變化很激烈的；不管是打高爾夫球還是壘球，只要結果不如預期，就會哭泣鬧情緒。」

高爾夫球是很容易受到情緒影響的運動，只要澀野因為心煩意亂打不出好成績時，父母等人就會不斷跟澀野說「要保持笑容」。

澀野國中畢業時用毛筆寫了「笑顏」（笑容）兩個漢字，掛在岡山縣瀨戶內市的高爾夫球練習場。

從小學時就一直教導澀野的佐藤純說，澀野以前是那種打球不會笑，一直失誤的類型，他猜想這兩個字可能是澀野寫給她自己看的，想用笑容來轉換心情。

現在成為「註冊商標」般的笑容，澀野在回到日本的記者會上這麼說：「笑容是世界共通語言，只要保持笑容努力去做，就能得到好成績。」

除了笑容，澀野還有一個讓人吃驚的興趣，愛吃懷舊零食「駄菓子」。

就在英國公開賽的最後一天，儘管爭冠來到最緊張時刻，但攝影機捕捉到澀野津津有味地吃零食的樣子。

雖然外人看起來好像天真爛漫，這裡也有澀野自己的想法，「最後一天賽事非常緊張，但我想如果把肚子填滿的話，就能抒解這種緊張。」

澀野高中時代的高爾夫監督田淵潔說，澀野從高中時代就經常吃懷舊零食，看到澀野在比賽現場吃零食的樣子，就覺得這果然是澀野，「她的強項就在於能隨時保持平常心」。

位於老家岡山市東區的「坪井商店」，是澀野小時候常去光顧的店。坪井商店老闆娘是85歲的坪井廣美，1952年開店，至今已有近70年歷史，店內零食品項約有500種，是當地知名的「駄菓子」店。

澀野最愛的零食是魷魚干跟梅菓子，這家零食店的知名度也隨著澀野奪冠水漲船高，很多人專程到店裡買零食。

坪井商店去年是西日本豪雨的受災戶，本來坪井廣美想說自己年紀也大了，乾脆趁受災把店收起來算了；不過，因為喜歡看小朋友的笑臉，坪井廣美就在大家的協助下，在水災後2個月重新營業，而在背後支持坪井商店的，就是當時剛取得職業高球出賽資格的澀野。

坪井廣美說，地方能出一位這麼厲害的選手，真是令人開心，希望澀野早日回到岡山，「一起拍張照，我要請她吃很多的零食。」

澀野今年5月拿下JLPGA大賽冠軍後，也馬上就到坪井商店報到，她說，不會忘記豪雨致災的日子，為了鼓舞地方人士，「我想我必須打出好成績」。

在澀野吃零食的背後，也有著與一直為她加油打氣地方人士間的強烈情感連結。