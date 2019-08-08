保齡球／世界聽障錦標賽 地主女子三人賽獲銅

2019-08-08 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華隊地主組合薛秀珍／王玉琴／黃淑敏（下排右）獲得世界聽障保齡球錦標賽女子三人組銅牌。圖／聽障運動協會提供 分享 facebook

利奇馬颱風來襲前夕，世界聽障保齡球錦標賽今天由女子三人組賽事登場，地主組合薛秀珍／王玉琴／黃淑敏順利站上頒獎台，留下銅牌一面，同時是中華隊的第3金，累積獎牌以1金3銅暫居第4位。

地主共派出兩組人馬角逐女子三人組賽事，經過6局預賽後，薛秀珍／王玉琴／黃淑敏以總和3429分排名第2，晉級4強挑戰賽，但另組備受期待的林香孜／林雅琴／張堯茜只有林雅琴發揮水準，三人僅以3277分排第6，沒能晉級獎牌戰。

四強準決賽，中華隊碰上第3種子南韓隊，預賽第一的俄羅斯對上第四的烏克蘭；我國由黃淑敏首位擊球，率先擊出「全倒」，戰至第8格也還以131：128領先，未料南韓最後兩格連續擊出3支全倒，優勢瞬間逆轉，地主又沒能延續前半段的手感，最後反以155：187落敗，和烏克蘭同獲銅牌。

金牌戰由俄羅斯對上南韓，南韓開局後即保持小幅優勢，至第8格時已有164：147的領先，最終以204：191獲勝，連續兩日奪下金牌後2金1銀3銅的成績躍居大會獎牌榜首位，我國則以1金3銅暫居第四位。

世界聽障保齡球錦標賽進行完男、女三人組賽事後，明天是調整休兵日，10日後繼續進行男子團體賽，12日是賽事最終日。