亞洲沙排／首當國手就打亞運 吳信賢：很緊張

2019-08-08 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



吳信賢（左）與徐振瑋直落二取勝。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

去年雅加達亞運首嚐國際賽滋味，沙灘排球生涯首度當選國手就出征亞運，20歲就讀台北教育大學的吳信賢回想當時還是直呼緊張，與31歲的徐振瑋搭擋約一年半的時間，經過這段時間的磨合，身為學長的徐振瑋認為小老弟進步很多，「他現在攻擊變化比以前變化更多。」

徐振瑋、吳信賢組合今天在2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站分組賽首戰，以21：12、21：13輕取土庫曼隊，為晉級路開出紅盤，去年雅加達亞運兩人首度合作，也是吳信賢沙排首場國際賽，當時兩人在亞運分組賽三戰全敗。

「當時很緊張，首次國際賽就打亞運，但還是抱著多看、多學的心態。」高中就讀排球名校華僑中學，吳信賢在大一時才在一位老師建議下轉打沙排，雖然球齡不長，但他也像其他雙棲排球員一樣，認為沙排有趣許多。

吳信賢（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

吳信賢說：「從室內轉打沙排，不只人數上從6人變成2人，場地、空間感都要從頭開始。但我覺得沙排比較好玩，變化比較大、接球機會也變多。」

雖然今天以直落二取勝，但兩人認為大約只發揮七成左右的實力，還有許多進步空間，吳信賢說：「有幾次處理球沒有處理好，也有發生失誤導致送分。」而今天受到強風影響，選手必須很快做出判斷，「本想借助風得分，但沒控制好。」對這次比賽目標，徐振瑋直言就是要把獎牌留在台灣。

而中華男子隊「一隊」的謝雅仁、王進如組合，面對去年亞運曾交手過的阿曼隊，最終以15：21、14：21落敗，明天對上香港隊誓言取勝，爭取分組前二晉級的機會。