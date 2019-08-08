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足球／切爾西名將路易斯 因上場機會鬧轉隊

2019-08-08 17:50台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

巴西蓬蓬頭後衛路易斯以罷訓要脅切爾西，可能轉投競爭對手兵工廠麾下。 路透
巴西蓬蓬頭後衛路易斯以罷訓要脅切爾西，可能轉投競爭對手兵工廠麾下。 路透
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足壇「巴西蓬蓬頭」路易斯(David Luiz)拋下忠誠，以罷訓威脅離開切爾西、轉投競爭對手兵工廠

代表巴西出戰世界盃、美洲盃各項賽事的主力中後衛路易斯7日開始傳出罷訓消息，球員想趕在轉隊截止日前加盟兵工廠，此舉對非常信任路易斯的東家切爾西是一大傷害，更遑論轉投的球隊是英超直接競爭對手。路易斯求去的原因被猜是兵工廠保證他的主力上場時間。

拋下對藍軍的忠誠

根據《英國電訊報》報導，隨著英超新賽季即將打響，轉隊截止日逼上眉睫，效力於「藍軍」切爾西的巴西蓬蓬頭後衛大衛．路易斯從7日起被傳出罷訓，試圖以強勢不合作運動，表態自己求去的決心。

對切爾西來說，過往他們對超過30歲的老將都是「狠心」的一年一簽，這是最沒人情味、但是豪門球隊不得不的選擇，只要球員因年紀而狀態下滑、就會被捨棄，但近年來戰功彪炳的路易斯卻讓切爾西打破自己的原則，隨著路易斯上演這齣「拋棄忠誠」的戲碼，切爾西在情理面大受傷害，更遑論路易斯想轉投的球隊是切爾西聯賽直接競爭對手、同為倫敦勁旅的兵工廠。

在意上場機會

至於路易斯求去的原因，專家認為應該是現實面的上場時間。據《英國都會報》報導，切爾西本季主帥易主，由前名將蘭帕德執掌教鞭，他對新賽季的陣容規劃可能是讓年輕中後衛祖馬與克里斯滕森搭檔主力，雖然切爾西有聯賽、歐冠、國內盃賽共4線作戰，路易斯肯定是第二套陣容的關鍵人物，但對這位巴西國家隊主力來說，肯定還不想早早就退下一級戰線，路易斯必然想在高強度的歐冠和聯賽強強對話中上陣。

因此，缺少中後衛的兵工廠成為他最合理的選擇，兵工廠日前才放走功勳老將後衛科斯切爾尼，非常歡迎具有經驗、又還能負擔高強度賽事的路易斯加入，雖然兵工廠新賽季無法征戰歐冠 ，但至少還有歐霸賽場能打，同時兵工廠主帥埃梅里更是路易斯在大巴黎隊時期的主帥，應該會重用這位愛將，這也是路易斯想維持自己狀態而做出的選擇。

總言之，這筆鬧劇可能由兵工廠以低價收購路易斯坐收（切爾西無法留住路易斯的心，恐怕只能任他低價離去），新賽季這2支同在倫敦的勁旅對決應該會因路易斯案而增添話題性。

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