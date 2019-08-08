高球╱伍茲背部仍不適 北方信託賽盡力而為

2019-08-08 17:51 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ╱綜合報導



背部依舊不適 老虎伍茲盡力而為 歐新社 分享 facebook

PGA職業高球季後賽的聯邦快遞杯系列賽8日正式開打，首站北方信託賽在新澤西州Liberty National球場舉行。美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）目前的身體狀況依舊不太理想，8日開賽後大概很難不受到影響。

在7日的職業業餘配對賽，伍茲在早上的熱身時就感到背部僵硬與痠痛，他不敢冒險，甚至一度考慮退賽，不過最後仍參加，不過後九洞幾乎都只在推桿與短距離擊球，畢竟正式賽事8日就要開打。

「得小心以對，」伍茲無奈地說，「我現在身體狀況就是這麼回事，有的時候還好，有的時候就是會不太舒服。」

自從4月贏得名人賽後，這似乎已成為伍茲的模式，背部狀況時好時壞，打的有一場沒一場，成績也起伏不定。先是在PGA錦標賽被淘汰，在國殤賽排第九，美國公開賽得第21名，三周前在英國公開賽又被淘汰。

本周的北方信託賽在新澤西，溫度比起英國公開賽時當然要溫暖的多，對於伍茲的背部應該也是好消息。雖然他7日有點小狀況，但6日的練習又非常出色。

「就像我一直說的，我現在就是如此，有時候背部就是會不太舒服，」伍茲說，「前一天我與凱普卡（Brooks Koepka）、強森（Dustin Johnson）等人一起練球，當時我就打得好極了。」