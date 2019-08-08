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袋棍球／城市科大9人當選國手 前進加拿大世錦賽

2019-08-08 13:20聯合報 記者藍宗標╱即時報導

城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭...
城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭光。圖／中華袋棍球運動協會提供
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台北城市科技大學近年積極推廣袋棍球，成立台灣第一支大學隊，今年共有9位女學生入選國手，正在加拿大參加U19世界錦標賽，目前戰績2勝2敗；城市科大休閒系大二生彭敏首次當選國手，專長是前鋒、衝刺，期待這次能為國家爭取最好表現，讓台灣之名閃耀在國際舞台。

中華女子袋棍球隊成軍半年，8月1日到10日前進世錦賽，共有22隊爭奪世界冠軍；袋棍球在北美地區盛行，球員手持用頂端具有網袋的桿子，做為持球工具，進行「運、傳、接、鏟、射」等動作，把球射進對手的球門內就算得分。

U19世界錦標賽比賽期間，城市科大休閒系主任陳寅全（左）和系上學生一起為選手加油...
U19世界錦標賽比賽期間，城市科大休閒系主任陳寅全（左）和系上學生一起為選手加油打氣。圖／台北城市科技大學提供
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中華袋棍球協會兩年前成功爭取台灣成為國際袋棍球總會（FIL）正式會員資格，袋棍球開始在國內紮根，城市科大休閒系推廣袋棍球，七年前成立台灣第一支大學隊，成員來自台東的公東高工、台東高商、北一女。

城市科大休閒系教師吳宏熙擔任袋棍球管理教練，主重學生體能和技術訓練，除了專長訓練課程還會進行作重量特訓，袋棍球協會也派國際教練到校指導，擴增學生的爆發力。

城市科大休閒系、餐管系一共九人披上中華隊球衣，彭敏出身公東高工，高二時開始接觸袋棍球，平常除了固定訓練，還會另找空地對著牆壁傳球，十分珍借這次當選國手的機會。

休閒系大二女學生張讌琳說，過去也曾出國比賽，僅限於亞洲盃，這次隨隊到加拿大參加世錦賽，增加更多比賽經驗，尤其每次開賽前會和對手交換禮物，已拿到墨西哥、愛爾蘭、捷克隊的禮物，不只有珍貴的回憶，更期待打出好成績、為國爭光。

城市科大休閒系主任陳寅全認為，校方不只培育學生成為國手，還要為他們的就業著想，與袋棍球協會合作培育人才，訓練學生成為袋棍球教練和國際級裁判，目前已有多位學生到協會擔任教練，學生前景無限。

城市科大休閒系大二生彭敏（左）、張讌琳獲選袋棍球國手，兩人拿著其他比賽隊伍送的禮...
城市科大休閒系大二生彭敏（左）、張讌琳獲選袋棍球國手，兩人拿著其他比賽隊伍送的禮物，笑得非常開心。圖／台北城市科技大學提供
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城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭...
城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭光。圖／中華袋棍球運動協會提供
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城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭...
城市科大休閒系學生獲選女子袋棍球國手，首度參加U19世界錦標賽，力拼好成績為國爭光。圖／中華袋棍球運動協會提供
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