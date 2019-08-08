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亞洲沙排／龔詩雯轉打沙排：就愛看對手吃沙

2019-08-08 13:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

龔詩雯（右）。記者毛琬婷／攝影
龔詩雯（右）。記者毛琬婷／攝影
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2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天展開會內賽，我國小將龔詩雯、葉軒岑面對萬那杜隊先盛後衰，以19：21、15：21落敗，這對東山高中學姊、學妹組合並不氣餒，兩人此次抱著學習心態與各國好手交流，原本也有打室內排球的兩人被問到轉打沙排的樂趣，龔詩雯開玩笑的說：「就想看到對手救球吃沙。」

這次亞洲沙排中華隊派出男女各三組人馬出征，女子隊中年紀最小的組合龔詩雯、葉軒岑過去是東山高中學姊、學妹，兩人因教練湊合下一起兼打沙排，2015年全國運動會是兩人合體初登場就拿下第五名的好成績，葉軒岑笑說：「是因為籤運好啦！」之後兩人還一起參加過亞洲U19、U21亞洲及世錦賽

葉軒岑（右）攔網。記者毛琬婷／攝影
葉軒岑（右）攔網。記者毛琬婷／攝影
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今天隨著颱風逐漸逼近台灣本島，在澎湖的隘門沙灘風勢也愈來愈強，也讓選手吃足苦頭，龔詩雯説：「風超大，不管是發球受到影響，舉球、攻擊也都會受到風影響。」

談到兩人為何轉往沙排原因，龔詩雯笑說：「就是要讓對手吃沙。」一旁的搭擋葉軒岑則表示，執行戰術成功後得分成就感很大，也讓兩人愈來愈能享受沙排帶來的樂趣。

雖然龔詩雯比葉軒岑大一屆，但兩人異口同聲的說，在球場上反而是葉軒岑比較像「學姊」，葉軒岑說：「因為她（龔詩雯）個性比較像小孩子。」這次比賽，兩人抱持著學習心態前參賽，最想看日本隊的比賽，龔詩雯說：「因為她們的基本動作都很好。」

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