中橫交管20周年 谷關千人健走921登場

2019-08-08 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「遇見參山，幸福不落」系列活動將於9月21日首場的「中橫20，幸福不落-谷關千人健走」揭開序幕。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

今年適逢921大地震20周年，也是中橫公路谷關至梨山段實施交通管制長達20年，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別打造「遇見參山，幸福不落」系列活動，其中在9月21日將登場的「中橫20，幸福不落-谷關千人健走」活動，也邀請到剛挑戰完K2的台灣登山家「阿果」呂宗翰擔任大使。

這次「遇見參山，幸福不落」系列活動共分成三部曲，包括第一部曲「中橫20，幸福不落-谷關千人健走」、二部曲「幸福巴士部落遊程」及「彩虹下的約定-高山部落2日遊」、三部曲「原音天籟音樂節-原聲童唱」，其中第一階段的健走活動在日前開放報名後隨即秒殺額滿，並將另增報名名額。

這次谷關千人健走共分成兩條路線探索谷關秘境，包括谷關健行組（7.8公里）以及捎來樂遊組（3公里），從中橫東西橫貫公路牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道，參山處也期盼民眾一步一腳印享受谷關心曠神怡的山勢與繁茂林蔭。

而這次健走活動也邀請到剛挑戰K2的知名登山家「阿果」呂宗翰擔任大使，目前在苗栗教書的呂宗翰表示，他過去就常帶學生到谷關野跑與溯溪，「那邊其實有很多不錯的路線，從觀光到訓練都相當適合，而且溪水很乾淨，非常適合溯溪。」

對於今年挑戰K2在距離登頂前400公尺決定撤離，呂宗翰也坦言因為雪況不佳才做出這個決定，「山會一直都在那邊，它會給我們很多次挑戰的機會，但生命只有一次，所以我們還是以安全為由決定撤離。」

呂宗翰表示，由於近年氣候異常，山上氣溫也提高，導致雪況不穩、蓬鬆，是他們這次放棄登頂的原因，不過他也計畫在明年同時間再度向K2發出挑戰，「K2是8000公尺山岳的指標，這次我們終於把它的神秘面紗揭開，去過以後也知道它沒有我們想像的那麼難。而在春季時也預計會挑戰一、兩座8000公尺以上的山，尤其是一些台灣登山家還沒有挑戰成功過的。」