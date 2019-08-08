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加拿大女網／謝淑薇挺進八強 詹家姊妹二輪止步

2019-08-08 08:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國網球女將謝淑薇今天與新搭擋比利時女將費莉普金斯（Kirsten Flipkens）在加拿大女網賽雙打第二輪遭遇日本組合二宮真琴／穗積繪莉，以6：3、7：6（7：0）直落二勝出，挺進到八強賽。

謝淑薇在今年溫網奪下女雙冠軍後，這次加拿大女網賽在捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）休兵的情況下，改與費莉普金斯搭擋，兩人雖然今年已多次在單打賽場上碰面，包括上周的華盛頓女網賽女單32強兩人才剛交手過，由謝淑薇以直落二勝出，但這次在加拿大合拍表現也不差。

名列第四種子的兩人在首輪輪空後，今天的第二輪面對日本組合二宮真琴／穗積繪莉，在首盤的破發大戰中，謝淑薇／費莉普金斯開盤就一度連拿四局，雖然隨後也遭到對手兩度破發被追到4：3，不過關鍵第八局再度打破對手發球局，以6：3拿下首盤。

第二盤雙方則是展開激烈拉鋸戰，謝淑薇／費莉普金在第二局被對手搶先破發後，第七局則是回敬破發追平，雙方在前12局打完後戰成平手進入搶七，不過搶七局謝淑薇／費莉普金掌握住比賽優勢，以連拿7分取得勝利，挺進到八強賽。

至於我國另一組女雙組合詹詠然詹皓晴，今天16強賽則是對上烏克蘭琪切諾克（Nadiya Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears），在首盤就被對手三度破發的情況下以1：6讓出，第二盤雙方雖然在前八局戰成平手，但關鍵第十局詹家姊妹卻遭到對手破發，以4：6吞下敗仗，在十六強止步。

謝淑薇詹皓晴詹詠然
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