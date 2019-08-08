親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑
運動筆記風靡全美的半馬訓練法，到底有何神奇之處？轉職新手爸爸半年感想
健行筆記小百岳〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】台灣小百岳第77座高雄鼓山-壽山和壽山動物園
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

中信銀女子高球賽15日登場

2019-08-08 02:47經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）長期推展高爾夫運動，今年下半年主辦及贊助的兩大國際女子高球賽事陸續登場，首先是本（8）月15日於新北市林口高爾夫球場舉辦「2019中國信託女子公開賽」，緊接著中國信託銀行贊助「2019台灣裙襬搖搖LPGA」於10月31日接力揮桿，兩場年度賽事吸引世界級高壇女將齊聚台灣競技，球迷除了有機會近距離一睹頂尖國際選手揮桿風采，前往「2019中國信託女子公開賽」觀賽民眾還有機會將百萬進口休旅車開回家。

「2019台灣裙襬搖搖LPGA」昨（7）日舉行記者會，中國信託銀行董事長童兆勤、董事陳國世受邀出席。童兆勤致詞時表示，中國信託持續推展高爾夫成為全民運動，今年已連續第六年贊助LPGA賽事，同時也是連續八年舉辦「中國信託女子公開賽」，中國信託希望透過主辦及贊助高球賽事的方式，讓台灣民眾有機會能一睹世界級高球選手頂尖對決，更希望透過高球運動行銷台灣。

「2019中國信託女子公開賽」將於本月15日至17日率先登場，集結了兩岸、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭共計108名高球女將飆桿競技，爭取總獎金新台幣500萬元、冠軍獎金100萬元的殊榮，中國信託高球女將謝瑀玲、石昱婷以及去（2018）年摘下該場賽事業餘冠軍的侯羽薔、中國信託推薦參賽業餘選手陳靜慈等四名選手將參賽角逐后座。

「2019中國信託女子公開賽」三天賽事不僅免費開放入場，現場天天舉辦抽獎活動，除了有電動機車、跑步機、循環扇等逾350個獎項外，決賽日當天還有機會抽中百萬進口休旅車大獎，歡迎球迷踴躍走進球場為選手加油打氣。

中國信託秉持「堅持信仰、成就夢想」的理念，長期推展高爾夫運動，扶植具潛力的年輕好手，將優秀的台灣女將推上國際舞台，讓世界看見台灣高球的競爭力。

中國信託商業銀行高爾夫
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台灣LPGA／賽事更名 裙擺搖搖喊決賽日破5萬人

2019-08-07 16:14

蒙特婁名人賽／澳洲壞小子又失控 為毛巾槓主審

2019-08-07 20:11

超美體操精靈瑞莎 同框簡懿佳宣傳10月全國運動會

2019-08-07 19:24

足球／魯尼提前重返英格蘭 華盛頓同意放人

2019-08-07 17:22

台灣LPGA／曾雅妮養傷恐缺席？裙襬搖搖王政松會長：尚未定

2019-08-07 17:22

足球／2010世足金球獎佛蘭退役 烏拉圭重砲成追憶

2019-08-07 17:12

全運會／簡懿佳拍宣傳片 瑞莎展優美體操身手

2019-08-07 17:11

美網╱20歲就躋身世界前5 西西帕斯來勢洶洶

2019-08-07 17:10

圖／賽事更名「台灣裙襬搖搖LPGA」行銷寶島高球

2019-08-07 16:55

城市盃拳擊賽16日登場 亞錦賽銀牌黃筱雯領銜

2019-08-07 16:40

亞洲沙排／場地從無到有 澎湖首辦國際賽獲好評

2019-08-07 15:47

多倫多女網／芭蒂爆冷淘汰 球后寶座恐不保

2019-08-07 15:06

亞洲沙排／「風」亦敵亦友 中華隊此次最大考驗

2019-08-07 14:44

亞洲盃射箭／奪1金1銀 蘇思蘋成箭后接班人

2019-08-07 12:41

多倫多女網／海峽大戰逆轉勝 詹家姐妹挺進16強

2019-08-07 08:27

亞洲盃射箭／蘇思蘋「金包銀」：盡力了無遺憾

2019-08-07 00:14

排球／最強雙胞胎單飛 劉鴻杰怕懶不怕戰

2019-08-07 00:13

羽球／台北羽賽帶頭衝 周天成「當自己的教練」

2019-08-06 23:51

桑博菁英賽登場 盼培育國內桑博好手

2019-08-06 22:04

保齡球／聽障世錦賽 中華隊女雙添銅

2019-08-06 21:15

排球／旅日前拚亞錦賽 最強雙胞胎期待對決前隊友

2019-08-06 20:31

羽球／爭當「台灣第一」 3組男雙嗆聲鬥嘴

2019-08-06 19:24

排球／旅日美夢成真 劉鴻杰感性落淚

2019-08-06 16:42

迷你足球錦標賽全台擴大舉辦 北中南3地開戰

2019-08-06 15:49

亞洲盃射箭／反曲弓蘇思蘋金包銀 中華隊大豐收

2019-08-06 14:37

亞洲盃射箭／射6分箭嚇到 蘇陳配反曲弓混雙奪金

2019-08-06 14:29

羽球／被線審「陰」！ 王子維喊好笑

2019-08-06 13:04

羽球／世錦賽拚突破 周天成目標奪牌

2019-08-06 12:12

洄瀾鐵人三項賽 瑪莎拉蒂、百鐵教父領跑

2019-08-06 11:58

羽球最佳長壽運動 洪進山教名人打球養生

2019-08-06 08:06

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

NBA／羅素與浪花兄弟同先發 柯爾：不會有問題

2019-08-07 09:54

球鞋合約到手？ 傳林書豪將代言中國品牌

2019-08-07 15:37

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

世界盃男籃／球星大退潮 波總稱美國陣容非C咖

2019-08-07 16:40

世界盃男籃／好勝第一 波總：無需太多頂尖好手

2019-08-07 16:10

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

NBA／邁阿密之魂回歸 海斯倫出征第17個賽季

2019-08-07 08:49

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

NBA／盼世界盃對位米契爾 戈貝爾：會勸他傳球

2019-08-07 11:14

NBA／美頻傳槍擊案 柯爾坦言害怕球場遭掃射

2019-08-07 10:28

MLB／馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

NBA／火箭新球季受期待 塔克：要打得更無私

2019-08-07 12:17

中職／兄弟2016年169轟 暴力猿再瘋狂也難追

2019-08-07 18:08

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

雄鷹盃／周桂羽扮第四節先生 台師大逆轉日本筑波

2019-08-07 19:37

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

NBA／維安添保險 柯瑞「影子」重返勇士

2019-08-07 18:08

跑步知識／風靡全美的半馬訓練法 到底有何神奇之處？

2019-08-07 10:19

NBA／歐尼爾兒子雪瑞夫 心臟手術後回歸球場

2019-08-07 16:47

中職／猿480萬簽首輪蘇俊璋 只剩李承禎未談妥

2019-08-07 12:57

SBL／第17季改上下半季 雙洋將薪資、高度下修

2019-08-07 19:14

NBA／安東尼下家何在？ 沃爾：回金塊吧

2019-08-07 19:39

MLB／不是胡智為 瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

MLB／今日戰績表 克蕭7局9K正常發揮奪勝

2019-08-07 14:49

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

多倫多女網／海峽大戰逆轉勝 詹家姐妹挺進16強

2019-08-07 08:27

中職／紐維拉開賽大崩盤 李茲屠象奪下第10勝

2019-08-07 22:42

中職二軍／杜家明棄投從打敲首轟 班華德優質先發敗

2019-08-07 17:31

MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38

NBA／西蒙斯喊歧視 澳洲賭場：確認年紀

2019-08-07 21:41

蒙特婁名人賽／澳洲壞小子又失控 為毛巾槓主審

2019-08-07 20:11

美網╱20歲就躋身世界前5 西西帕斯來勢洶洶

2019-08-07 17:10

日職／阿部慎之助403轟出爐 巨人保住央聯龍頭

2019-08-07 20:37

籃球／DLIVE夏季聯賽13日開打 SBL三隊提前暖身

2019-08-07 12:28

台灣LPGA／賽事更名 裙擺搖搖喊決賽日破5萬人

2019-08-07 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top