中信銀女子高球賽15日登場

2019-08-08 02:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）長期推展高爾夫運動，今年下半年主辦及贊助的兩大國際女子高球賽事陸續登場，首先是本（8）月15日於新北市林口高爾夫球場舉辦「2019中國信託女子公開賽」，緊接著中國信託銀行贊助「2019台灣裙襬搖搖LPGA」於10月31日接力揮桿，兩場年度賽事吸引世界級高壇女將齊聚台灣競技，球迷除了有機會近距離一睹頂尖國際選手揮桿風采，前往「2019中國信託女子公開賽」觀賽民眾還有機會將百萬進口休旅車開回家。

「2019台灣裙襬搖搖LPGA」昨（7）日舉行記者會，中國信託銀行董事長童兆勤、董事陳國世受邀出席。童兆勤致詞時表示，中國信託持續推展高爾夫成為全民運動，今年已連續第六年贊助LPGA賽事，同時也是連續八年舉辦「中國信託女子公開賽」，中國信託希望透過主辦及贊助高球賽事的方式，讓台灣民眾有機會能一睹世界級高球選手頂尖對決，更希望透過高球運動行銷台灣。

「2019中國信託女子公開賽」將於本月15日至17日率先登場，集結了兩岸、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭共計108名高球女將飆桿競技，爭取總獎金新台幣500萬元、冠軍獎金100萬元的殊榮，中國信託高球女將謝瑀玲、石昱婷以及去（2018）年摘下該場賽事業餘冠軍的侯羽薔、中國信託推薦參賽業餘選手陳靜慈等四名選手將參賽角逐后座。

「2019中國信託女子公開賽」三天賽事不僅免費開放入場，現場天天舉辦抽獎活動，除了有電動機車、跑步機、循環扇等逾350個獎項外，決賽日當天還有機會抽中百萬進口休旅車大獎，歡迎球迷踴躍走進球場為選手加油打氣。

中國信託秉持「堅持信仰、成就夢想」的理念，長期推展高爾夫運動，扶植具潛力的年輕好手，將優秀的台灣女將推上國際舞台，讓世界看見台灣高球的競爭力。