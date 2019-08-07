蒙特婁名人賽／澳洲壞小子又失控 為毛巾槓主審

2019-08-07 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



基里洛斯。 美聯社 分享 facebook 澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）剛在華盛頓公開賽捧起金盃，轉戰加拿大卻第一場就踢鐵板，今天在蒙特婁名人賽首輪以3：6、4：6敗給英國艾德蒙（Kyle Edmund），且他第一盤再度失控，「鬼打牆」和主審為了毛巾問題爭論。

基里洛斯要求全白毛巾，而不是印有大會標誌的毛巾，甚至要主審幫他「生」出一條全白毛巾；主審回應他無法離開自己的主審椅，基里洛斯還生氣回應：「但你有無線電，我比賽一開始就要求你了，你要告訴我無法用無線電要一條白毛巾？」

基里洛斯情緒失控已不是新聞，首盤讓出後，第二盤4：4時比賽一度因雨暫停90分鐘，但基里洛斯恢復比賽後沒能重振旗鼓，連失2局吞敗的他說：「我是有點累，身體上倒是覺得OK。」他也讚對手表現出色，發球強勢，讓自己找不到進入比賽的節奏。

世界排名重返前30的基里洛斯坦言，很想將華盛頓連勝士氣帶到蒙特婁，「我其實很期待上場，但被今天表現更好的對手擊敗。」

蒙特婁名人賽頭號種子由「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）掛帥，首輪輪空的納達爾第3日才要迎接首戰，第2日賽程由排第3種子的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）領銜，他以７：６（7：4）、6：4拍下英國對手諾里（Cameron Norrie），第3輪就位。

兩年前摘冠的澤瑞夫笑說，在蒙特婁有很棒的回憶，「我在這裡未嘗敗績，希望能延續下去。」