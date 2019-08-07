台灣LPGA／曾雅妮傷勢恐缺席？裙襬搖搖王政松會長：尚未定

2019-08-07 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019台灣裙襬搖搖LPGA今天舉行賽事記者會，歷屆球后照片懸掛於會場，氣勢不凡。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

2011年LPGA賽事首度在台舉行，我國高球好手曾雅妮就留下金盃，引發一陣高球旋風；今年LPGA賽事第9年在台舉行，但「2019台灣裙襬搖搖LPGA」可能看不到曾雅妮招牌微笑。

曾雅妮今年6月就透露，先前比賽傷到腰部，7月再宣告今年暫時休兵；裙擺搖搖高爾夫基金會會長王政松今天在賽會記者會表示，有了解「妮妮」身體狀況的確不是太好，但也仍在觀察階段，「話還沒說死。」

2019台灣裙襬搖搖LPGA是台灣高球界年度盛事，除9月中世界排名前62的選手，地主還有19個名額，預計會有TLPGA排名前5的選手和旅外排名最佳的5位台將獲邀，另有9個贊助商名額。

頗具指標性的「妮妮」出賽狀況雖不明朗，王政松仍期待台灣好手把握一年一度「在家比賽」的搶積分機會，爭取明年前進東京奧運，他說：「希望東京奧運能拿到2男2女滿額名額，就像里約奧運一樣，這場比賽能讓好選手拿到更高積分，這是我們的『主場』，球員有更多機會。」

台灣女將目前世界排名以旅美的徐薇淩75位最佳，旅日好手盧曉晴則以91居次。

徐薇淩去年LPGA台灣賽3輪打完暫居領先，決賽日有機會挑戰生涯首座LPGA金盃，帶動決賽日超過3萬2千人進場觀賽熱潮，已逼近亞洲地區高球賽單日進場最高觀賽人數紀錄；王政松今天也喊出今年新目標，希望決賽日觀眾能破5萬人，締造亞洲新猷。

今年賽事從「裙襬搖搖LPGA台灣賽」更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，10月31日到11月3日在林口美麗華高球場登場，賽會總獎金達220萬美金。