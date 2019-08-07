台灣LPGA／賽事更名 裙擺搖搖喊決賽日破5萬人

2019-08-07 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



裙擺搖搖高爾夫基金會會長王政松喊出今年賽事決賽日破5萬觀眾的目標。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

台灣高球年度盛會「2019台灣裙襬搖搖LPGA」10月31日到11月3日在林口美麗華高球場登場，大會今天舉行記者會正式宣布賽事更名，裙擺搖搖高爾夫基金會會長王政松更喊出目標，希望決賽日能吸引破5萬球迷進場，締造新的亞洲紀錄。

台灣裙襬搖搖LPGA原名裙襬搖搖LPGA台灣賽，今年更名，將「台灣」放到最前頭，王政松說：「今年賽事獲選體育署精選的品牌國際賽事，希望把台灣放到前頭，幫台灣做最國家宣傳。」

今年已是LPGA賽事連續9年在台舉行，總獎金達220萬美金，王政松透露去年賽事獲得參賽選手一致好評，且不只事賽事本身，台灣濃濃的人情味、大會規劃和飲食等都得到肯定，相信仍會吸引各國頂尖好手與會，打造「最美麗的戰爭」。

去年我國好手徐薇淩有機會拚冠，創造決賽日超過3萬2千人進場觀賽熱潮，已逼近亞洲地區高球賽單日進場最高觀賽人數紀錄，王政松喊出今年目標，希望決賽日能破5萬人一同與會。

為吸引球迷到場，大會今天宣布將祭出「史上最強抽獎好禮」，王政松預先透露，決賽日的抽獎禮物包括機車、電器等各式大獎，「會讓大家不虛此行！」

今年賽會另項創舉，將由台灣各球隊認領球洞，擔任該洞志工，除能和球星近距離接觸，球隊隊旗也能出現在梯台，成另類的曝光機會。