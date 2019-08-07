足球／2010世足金球獎佛蘭退役 烏拉圭重砲成追憶

2019-08-07 17:12 台灣醒報 台北報導



烏拉圭史上最傳奇重砲手佛蘭將退役，2010年率領球隊闖世界盃4強佳績。 歐新社 分享 facebook

足壇烏拉圭傳奇球星佛蘭宣佈退役！40歲的烏國球星佛蘭是歐洲足壇傳奇得分手之一，2度奪得歐洲金靴獎，更在2010年世足賽率領烏國殺入4強賽，他單屆狂轟5球、1助獲得金球獎，他招牌的重砲遠射震驚足壇。但被時光趕上的佛蘭7日透過目前效力的香港俱樂部宣佈退役，他表示將著手準備告別賽，並感謝烏國人民一直以來的支持。

年少成名闖歐足壇

根據《進球網》報導，40歲的烏拉圭傳奇攻擊手佛蘭7日宣佈退役，將在目前東家、港超的傑志隊幫助下舉辦告別賽，佛蘭受訪時表示，一直都明白這一天即將到來，但回頭看自己的職業生涯各項榮譽，加上身後烏國球迷的愛戴，佛蘭認為已經足以感恩、該是時候卸下戰袍；目前他尚未表態退役後的動向。

年少成名的佛蘭在23歲時就被曼聯主帥「爵爺」佛格森帶到英超賽場，但當時稍嫌稚嫩的他競爭不贏已成名的「荷蘭禁區之王」范尼斯特魯伊，佛蘭便遠走西甲戰場、加盟「黃色潛水艇」比利亞雷雅爾，迎來職業生涯首個高峰，當年奪下西甲神射手與歐洲金靴獎，隨後轉投同聯賽勁旅馬競隊，迎來生涯巔峰期，不只拿下歐洲金靴獎，更替球隊贏下歐霸盃冠軍與超級盃。

烏拉圭英雄

雖然佛蘭職業生涯看似精彩，但還不到傳奇的地位，之所以成足壇傳奇正是他的國家隊表現。於馬競時期的巔峰期，佛蘭就有一腳神射的功夫，他在2010年率領烏拉圭參戰世足賽時，屢次上演定位球重砲遠射，搭檔陣中剛出道的頂級前鋒「蘇牙」蘇亞雷斯與卡瓦尼，進攻三叉戟成為烏拉圭最大優勢。

佛蘭一路帶著烏拉圭殺進淘汰賽，8強賽對迦納打進關鍵球，又擔任第一點罰12碼穩定軍心，挺進4強賽才倒在擁有三劍客的荷蘭隊腳下，該場球也成為2010年經典之戰，佛蘭單人抗衡荷蘭「小飛俠」羅本和大腦斯奈德，2隊上演進球大戰，烏拉圭以2:3惜敗，最終也在季軍賽不敵德國，但世界盃4強已是烏拉圭近40年來最佳成績。

該屆總計轟下5球、1助的佛蘭獲FIFA評為最佳球員、金球獎得主，恐怖的是，5進球有4顆是無解的世界波，佛蘭的重砲遠射在國家隊比賽打響名號，隨後他也在2011年率領烏國拿下美洲盃冠軍，國家隊戰功彪炳讓佛蘭深獲烏國球迷愛戴，是毫無疑問的國家英雄。

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