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亞洲沙排／「風」亦敵亦友 中華隊此次最大考驗

2019-08-07 14:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華隊張峰銘（右）攻擊。記者毛琬婷／攝影
中華隊張峰銘（右）攻擊。記者毛琬婷／攝影
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「2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站」今天登場，一連五天的賽事在澎湖縣湖西鄉隘門沙灘熱鬧開打，首日進行資格賽，地主代表陳宥廷、張峰銘順利以21：14、21：17擊敗土庫曼隊，順利取得晉級會內賽門票，賽後不論是教練還是選手，都認為比賽關鍵在於「風勢」。

中華隊在4日抵達澎湖，隔日到比賽場地適應，但相較於前兩天無風的天氣，今天比賽會場風勢不斷，球員站在順逆風場地需要很快作出應變，中華男子隊教練陳一富認為，此次比賽關鍵就在於「風」，「順逆風差很多，前兩天來適應時沒有風，今天選手不太適應有風的情況，所以期間出現一些亂流。」

中華隊陳宥廷（左）與張峰銘直落二晉級會內賽。記者毛琬婷／攝影
中華隊陳宥廷（左）與張峰銘直落二晉級會內賽。記者毛琬婷／攝影
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這次比賽中華隊在男子組部分派出三組人馬，其中沒有積分的陳宥廷、張峰銘必須從資格賽打起，首局他們在7：7後要回領先，並一路壓著對手打，先下一城。

次局陳宥廷、張峰銘兩人小遇亂流，幾次遭到土庫曼組合追平，不過兩人穩住陣腳，最終仍以直落二取勝，搶下晉級會內賽門票。搭擋半年的兩人對於首度參加成人等級的國際賽，希望表現能漸入佳境，陳宥廷說：「比賽沒什麼壓力，第一次打成人國際賽就是吸取一些經驗，希望接下來幾天能表現得更好。」

而今天比賽風勢強勁，不只教練認為這是影響比賽勝負最大關鍵，場上的選手也認為是一大考驗，張峰銘說：「風是我們的對手也是我們贏球的最好方法，如果懂的利用風的優勢去打這場比賽的話，會提升我們的贏球能力，沒有一定什是優勢。」

中華隊陳宥廷（左）與張峰銘。記者毛琬婷／攝影
中華隊陳宥廷（左）與張峰銘。記者毛琬婷／攝影
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