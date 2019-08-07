亞洲盃射箭／奪1金1銀 蘇思蘋成箭后接班人

2019-08-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



香山高中二年級學生蘇思蘋不僅是譚雅婷的學妹，在2019亞洲盃射箭賽第二站獲反曲弓混雙項目金牌、女子反曲弓項目銀牌的好成績。圖／教育處提供 分享 facebook

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽於8月1日至6日在台北田徑場舉辦，香山高中二年級學生蘇思蘋不僅是譚雅婷的學妹，也被視為「箭后接班人」，於反曲弓混雙項目奪下金牌、女子反曲弓項目奪下銀牌，披金戴銀的亮眼成績讓全校師長相當開心。

蘇思蘋在富禮國中就讀時，年僅14歲就奪下「世界盃室內射箭錦標賽」最年輕的青女組金牌，新竹市長林智堅表示「蘇思蘋是我們從小看到大的選手」，新竹市每年皆會辦理市長盃與射箭對抗賽，邀請優秀國手譚雅婷、林詩嘉及陳怡瑄等同場競技，讓基層選手能夠體驗國際賽事的強度與壓力，並感謝教育部體育署補助4千萬擴建富禮國中射箭館，讓選手們有更完整的訓練環境。

母隊教練倪大智表示，蘇思蘋在團體賽時表現不穩定，所幸在混雙找回手感，雖與隊友陳昭升的首度搭配參賽仍順利過關斬將，一路挺進金牌戰，金牌戰碰上馬來西亞隊，5:1順利奪下金牌；在個人賽部分，蘇思蘋於四強賽時成功翻轉1：5落後劣勢，靠著生涯首次2度加射驚險勝出，勇闖反曲弓金牌戰，雖然在金牌戰時關鍵第5局的第2箭從10分，遭改判成9分，最終以4：6不敵南韓選手車松熹，但也有一金一銀入袋，成績斐然。