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加拿大女網／海峽大戰逆轉勝 詹家姐妹挺進十六強

2019-08-07 08:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

加拿大女網賽女雙首輪，我國好手詹家姊妹詹詠然詹皓晴今天與中國大陸「雙帥組合」彭帥／張帥進行海峽大戰，在首盤被對手搶先拿下的情況下，詹詠然／詹皓晴後兩盤頂住壓力，以3：6、6：1、10：7逆轉勝出，挺進到16強賽。

在溫網奪下混雙冠軍後，詹詠然與妹妹詹皓晴在本周的加拿大女網賽再登場，今天在女雙首輪碰上過去各自曾拿下過法網、溫網以及澳網雙打冠軍的大陸女將彭帥／張帥，在首盤就陷入苦戰。

首盤開賽「雙帥組合」就兩度破發連拿四局，雖然詹詠然／詹皓晴在第五局也回敬破發拿下首局，但仍是以3：6丟掉首盤，不過第二盤詹詠然／詹皓晴也要回比賽節奏，在第二局破發後一度連拿三局，並以6：1將比賽帶入決勝搶十，最終更以10：7逆轉拿下勝利，挺進到16強賽。

至於我國另一名好手謝淑薇昨天在女單首輪不敵今年在法網爆冷擊敗小威廉絲（Serena Williams）的美國新星科甯（Sofia Kenin）後，將專注在雙打賽場上，不過這次加拿大女網賽因捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）休兵，她將改與比利時女將費莉普金斯（Kirsten Flipkens）搭擋，並將在明天凌晨的16強賽對上日本組合二宮真琴／穗積繪莉。

詹皓晴詹詠然小威廉絲
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