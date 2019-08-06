桑博菁英賽登場 盼培育國內桑博好手

2019-08-06 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華民國桑博總會2019年桑博菁英賽。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 中華民國桑博總會，6日舉辦2019年桑博菁英賽，邀請沈致承、邱肇群等好手進行表演賽，理事長邱永堂盼能將戰鬥桑博、運動桑博以及女子運動桑博推廣全台。

桑博運動是去年雅加達亞運項目，源自俄羅斯命名自俄羅斯文（SAMBO），結合踢、打、摔，拿，為現代徒手武術綜合體，包括摔跤、柔道、柔術、角力、泰拳等，是國際聞名的防身自衛術之一，項目分為運動桑搏和戰鬥桑搏，近年也發展出女子運動桑博。其中戰鬥桑博又運動桑博進階版，是不少進入ＭＭＡ格鬥的跳板。

理事長邱永堂、湯憲金、朱文煌等理監事今年三月成立中華民國桑博總會，盼能培訓國內優秀桑博選手。但原定今年7月由台灣主辦的亞洲盃桑博錦標賽，最終因台中找不到場地放棄，改由印度新德里9月舉辦，讓邱永堂深表遺憾。

目前國內與國際桑博總會窗口仍以台灣武道聯盟為主，因此選手選訓仍得交由台灣武道聯盟負責。

體育署全民運動組組長呂忠仁表示，9月亞洲錦標賽，台灣武道聯盟已透過召開選訓會議，自東亞盃錦標賽中擇優秀選手，依照排名擇優遴選。體育署也要求，11月8日至10日南韓首爾登場的桑博世錦賽，必須舉辦公開選拔賽，選出代表隊代表我國出征。