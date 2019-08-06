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保齡球／聽障世錦賽 中華隊女雙添銅

2019-08-06 21:15聯合報 記者林宋以情╱即時報導

林香孜／黃淑敏女子雙人賽奪銅。圖／聽障運動協會提供
林香孜／黃淑敏女子雙人賽奪銅。圖／聽障運動協會提供
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桃園市政府主辦的世界聽障保齡球錦標賽，我國聽障保齡球隊6日再傳捷報。由林香孜／黃淑敏搭配的女子雙人賽，準決賽不敵烏克蘭組合無緣金牌戰，但仍為我國再添一面銅牌，總獎牌數1金2銅，暫居大會獎牌榜第三位。

世界聽障保齡球錦標賽進入第4天女子雙人賽賽程。我國女子軍團上午由張堯茜／林雅琴、薛秀珍／王玉琴兩組選手先應戰，打完六局分居A組二、三名。下午B組賽事則由女子個人賽金牌林香孜搭配同為國際賽常客的黃淑敏出賽，位居分組第二。

準決賽黃淑敏連續5個全倒，加上林香孜每一格漂亮收尾，分數略佔上風。後半段烏克蘭急起直追，兩位選手合力連續擊出5個全倒，我國選手林香孜及黃淑敏則未能延續前半段的優異手感，優勢漸失，打完整局後反遭逆轉，以總和392分（黃淑敏211分、林香孜181分），不敵敗給烏克蘭的412分，以銅牌坐收。

大會最後由第二種子烏克蘭Daryna Velychko/Alla Diachenko擊敗第一種子俄羅斯Nadezda Korablinova/Dina Parits拿下金牌，烏克蘭也以2金2銅躍升獎牌榜首位。張堯茜／林雅琴、薛秀珍／王玉琴最終則名列第7、8名。大會7日將進行男子三人組賽事，我國男子隊力拚獎牌開張。

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