排球／旅日前拚亞錦賽 最強雙胞胎期待對決前隊友

2019-08-06 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



劉鴻杰（左）今天舉行加盟記者會，哥哥劉鴻敏周四也要宣布新東家。記者侯永全／攝影 分享 facebook 中華男排隊「最強雙胞胎」劉鴻敏和劉鴻杰，從泰國結束第一個旅外賽季，新賽季都將從日本一級聯賽出發，「單飛」前先在9月亞錦賽合體，哥哥劉鴻敏除以前8的奧運資格賽為目標，也期待和上季泰國隊友隔網對決。

男排亞錦賽9月13日到21在伊朗登場，16支隊伍要角逐前8名才可獲得的奧運資格賽門票。中華隊預賽和日本、泰國、香港分到B組，除了雙胞胎要碰泰國前隊友，中華隊隊長「黑狗」陳建禎也會遭遇上季在松下黑豹隊的前隊友。

雙胞胎上月就到國訓中心報到，本周特別北上，今天弟弟劉鴻杰先舉行加盟日本聯賽一級勁旅名古屋狼犬隊記者會，周四換哥哥劉鴻敏接棒，不過劉鴻敏對新東家保密到家，今天全程參與弟弟記者會的他笑說：「星期四一起揭曉！」

日本一級聯賽10月26日開戰，中華隊包括雙胞胎和陳建禎預計亞錦賽後飛往日本和新東家會合，劉鴻敏說：「亞錦賽希望進入前8，才能打奧運資格賽，預賽會對到泰國隊，期待和前隊友對決！」

中華隊兩年前亞錦賽重返8強，最終獲得第7名，去年雅加達亞運更摘下銅牌，不過目前還沒全員到期，要等11日U23男排亞錦賽後才會全數就位。

劉鴻敏分享，目前訓練都以個人技術為主，不過塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）設計的菜單變化多，常加入一些小比賽，對抗和訓練兼具，且樂於和球員們交換意見，期待一起打下好成績。