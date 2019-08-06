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羽球／爭當「台灣第一」 3組男雙嗆聲鬥嘴

2019-08-06 19:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

台灣3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恒和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵目前世界排名都在前25位內，「麟洋配」和廖蘇配世錦賽更排上種子，3組人馬目標同樣直指東京奧運，良性競爭之外不忘互相吐槽鬥嘴，嗆聲要當「台灣第一」。

不同於單打積分排名前16可取同國兩人參加奧運，雙打只取16組，一國想有兩組選手同登東奧戰場就必須兩組人馬同時進入積分前8名，難度比單打更高，幾乎等於台灣排名最佳的組合才能拿到東奧門票。

目前排名21的「楊肉盧」組合不諱言說，奧運前目標就是成為台灣第一男雙，世界排名14的廖蘇配聽到馬上回應：「我們不會輸他們！」

3組男雙今天一起為台北羽球公開賽啟動記者會站台，去年打下亞軍的廖蘇配目前排名僅次於世界12的「麟洋配」，19日瑞士巴塞爾登場的世錦賽排到男雙13種子，讓兩人有很深期待。

「看到籤表，感覺滿有機會，目標就是奪牌！」廖敏竣提到，男雙現在百家爭鳴，各組合實力相近，主要都看臨場，「最近感覺打法受到限制，有被研究，要想辦法突破。」

蘇敬恒期待世錦賽就是突破時刻，「靠這站了，一鼓作氣！」他大笑說，和「楊肉盧」、「麟洋配」感情都好，訓練也同在國訓中心，「我們就是一起練，互相挑釁。」

王齊麟去年和陳宏麟組成的「雙麟配」打下台北羽球公開賽冠軍，世錦賽獲得銅牌更締造台灣男雙新猷，陳宏麟賽季結束退役轉任教練，他改和李洋搭檔，目前已是台灣「第一男雙」，不過他對今年世錦賽預設太多，「旁邊還有大魔王（頭號種子印尼組合），就一場一場來。」

台北羽球公開賽今天舉行賽事啟動記者會，台灣3組男雙和「一哥」周天成（右四）、王子...
台北羽球公開賽今天舉行賽事啟動記者會，台灣3組男雙和「一哥」周天成（右四）、王子維（左一）都站台。記者侯永全／攝影
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