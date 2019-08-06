羽球／世錦賽拚突破 周天成目標奪牌

2019-08-06 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成將在台北羽球公開賽領銜出賽。記者侯永全／攝影 分享 facebook

帶著印尼公開賽和泰國公開賽冠軍，我國羽球「一哥」周天成的下一個主戰場就是19日瑞士巴塞爾開戰的世錦賽，榮膺大會第2種子的他喊出目標，盼突破過往8強成績，一舉站上頒獎台。

小天在去年雅加達亞運打下銀牌，創下台灣羽壇新猷，上個月在印尼公開賽奪冠也成台灣男將在BWF超級1千分大賽登頂第一人，加上本周世界排名將從第3升到第2，同樣是台灣羽壇男將新頁。

世錦賽繼續突破成為小天主要目標，「保持健康，保持好狀態，把自己最好，去突破，之前都是到8強，希望可以拿到獎牌。」

排名從世界第3到世界第2，「世界球王」是否為小天追求目標？「有這個實力，就能達到這位置，提升實力和技術是最重要的。」小天分享，除了技術層面，精神和心志也攸關戰局，泰國公開賽決賽他瓦解4個「冠軍點」就是實例，「有看到報導，伍家朗說那時只想再1分就能贏球，我那時就是想展現精神和態度，兩邊心態不同時，局勢就完全不同。」

今年台北羽球公開賽將在世錦賽後登場，小天也要率地主好手「捍衛主場」，從9月3日到8日在台北小巨蛋迎戰各國強敵，去年4強賽敗給馬來西亞新秀李梓嘉，挑戰3連霸失利，小天透露，去年有做很大檢討，今年希望能為地主再留佳績。

台北羽球公開賽屬BWF超級300分系列賽，總獎金50萬美元，是同級中最高獎金的賽事，剛從「世界球后」退位的戴資穎因賽程安排，今年缺席，提前放棄衛冕。