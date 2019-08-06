洄瀾鐵人三項賽 瑪莎拉蒂、百鐵教父領跑

2019-08-06 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洄瀾鐵人三項賽今年10月國慶連假將在花蓮鯉魚潭舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

已舉辦多年的洄瀾鐵人三項賽事，今年10月國慶連假將在花蓮鯉魚潭舉行，今年賽事不僅獲得車商瑪莎拉蒂（Maserati）支持，將提供官方計時車及賽事前導車外，還請來百鐵教父賴曉春領跑。

今年洄瀾鐵人三項賽將分成四個競賽組別，分別是個人鐵人三項113公里、鐵三角113公里、個人鐵人56.5公里及鐵三角56.5公里，賽事路線自水質清澈、群山環繞的鯉魚潭登場，緊接著騎上全新單車賽段，每圈六公里的上坡，挑戰選手腿力，最後環潭挑戰路跑賽段，113公里的選手限時九小時完賽，56.5公里選手競賽時限則是四個半小時，考驗參賽選手體能極限。

其中從1996年首度參加鐵人賽至今已經完成超過百場賽事的百鐵教父賴曉春表示，花蓮可說是台灣最早期的鐵人聖地及發源地，不僅景色優美，賽道也有一定難度，「其中鯉魚山路線有高低起伏，對於選手來說是相當大的考驗。」

過去曾是田徑撐竿跳選手的賴曉春，在從事鐵人三項運動前並不會游泳，不過在1996年首度參賽後就一嘗成主顧，「第一次參賽完後就覺得鐵人三項是一項挑戰十足的運動，你必須要不斷求進步。」

今年賽事也獲得車商瑪莎拉蒂（Maserati）支持，將提供百年首款SUV Levante作為官方計時車及賽事前導車，賴曉春說：「瑪莎拉蒂是個自我要求很高的品牌，在性能、美感上都有超高的要求，這跟我在鐵人領域的理念不謀而合。」