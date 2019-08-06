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亞洲盃射箭／蘇思蘋、陳昭升 反曲弓混雙奪金

2019-08-06 12:13中央社 台北6日電

陳昭升（左）和蘇思蘋(右)亞洲盃反曲弓混雙奪金。 圖／中華射箭協會提供
陳昭升（左）和蘇思蘋(右)亞洲盃反曲弓混雙奪金。 圖／中華射箭協會提供
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台灣射箭小將蘇思蘋與陳昭安，今天攜手在2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽反曲弓混雙金牌戰，以5比1輕取馬來西亞，拿下本屆賽事地主中華隊的第2面金牌。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，今天在台北田徑場進行反曲弓獎牌戰，儘管天氣炎熱，風勢仍強，台灣小將依舊保持高水準演出，只用3局就撂倒對手，順利摘金。

蘇思蘋與陳昭升在壓軸金牌戰以未失一局的完美表現，分別以37比35、33比32、36比36，總積分以5比1射下馬來西亞，也是繼昨天複合弓女將王律勻在女子個人賽奪金後，本屆地主所拿下的第2金。

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