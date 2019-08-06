羽球／最佳長壽運動 波力洪進山教名人打球養生

2019-08-06 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



波力環球公司創辦人洪進山近來與熱愛羽球運動的國內名人們以球會友，帶領前行政院長張善政夫人張琦雅、國泰投信董事長張錫、福容飯店行政主廚王添滿等人，一同體驗被醫生公認為「最佳長壽運動」的持拍運動樂趣。

10歲就開打球的洪進山，學生時期接受國家栽培以成為頂尖運動員為目標，不過在訓練與比賽過程中他逐漸感受到運動所帶來的心靈提升，在1982年創立了波力集團後，他不僅秉持著回饋的理念推出了「雲羽集」揪團平台與「羽你蓮心」專案，還貫徹透過運動提高身心靈的理念，近來與國內名人們以球會友。

相隔20年再次接觸羽球運動的張琦雅則表示，「洪總讓我了解到自己有許多動作是錯誤的，在他指點下，將過去打羽球使用的蠻力變成巧勁，深刻感受到打羽球真的是一項好運動，也需要專業的教練指導，就可以健康樂活。」

福容飯店行政主廚王添滿則表示，羽毛球運動是自己的創意靈感來源之一，不少新菜色的開發都與羽球息息相關，同時羽球也培養出能夠在高壓的工作環境下冷靜思考的心性。

洪進山指出，除了與國內名人以球會友外，他接觸過的羽球族群中，有不少身心障礙朋友透過該運動突破極限、重拾人生自信和獲得身心靈提升，是讓他最感動的一群，「我最原始的願景，就是希望活在台灣每個階層的人都能藉由運動提高身心靈的，包括從頂尖到最弱勢的，或許我們現在影響的只有百分之十，但這也是影響，至少我們先做了。」