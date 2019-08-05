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華盛頓網賽／豪門女將首奪冠 頒獎典禮愛犬同慶

2019-08-05 21:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雙親是兩支美國職業球隊老闆，美國25歲網球女將皮古拉（Jessica Pegula）卻獨鍾個人奮戰的感覺，今天凌晨她在華盛頓女網賽更打下生涯最大勝利，只花59分鐘就以兩個6：2拍下義大利對手吉洛吉（Camila Giorgi），迎接生涯首座WTA金盃。

皮古拉雙親除是美式足球聯盟（NFL）水牛城比爾隊（Buffalo Bills）老闆，冰球聯盟（NHL）隊伍水牛城軍刀隊（Buffalo Sabres）也是皮古拉家族的球隊，不過兩支隊伍戰績都不是太出色，比爾只有2000年嘗過季後賽滋味，軍刀則是連8年無緣季後賽。

就連2009年就轉入職業的皮古拉，網球生涯也浮浮沉沉，腳踝、膝蓋和髖部的傷勢影響她場上表現，來到華盛頓前，她本季只累積4勝8敗，且沒有一站晉級8強。

光是華盛頓一周的勝場數，就超過皮古拉前半年的所有累積勝場，連過5關的她笑說成果太令人滿意，「這就是你努力的方向：贏下冠軍，這聽起來很老套，但這段旅程讓過去一切苦盡甘來。」

皮古拉目前合作的教練威特（David Witt）曾是美國名將大威廉絲Venus Williams）前教練，助第2度打進WTA巡迴賽決賽的皮古拉嘗到登頂滋味；皮古拉賽後激動雙膝跪地，頒獎典禮還和愛犬共享榮耀。

皮古拉媽媽金恩感動說，全家都是女兒的頭號球迷，「人們常會討論哪支球隊我們比較偏好，哪種運動我們比較喜歡，她永遠是我們第一選擇。」

美國25歲網球女將皮古拉在華盛頓女網賽封后。法新社
美國25歲網球女將皮古拉在華盛頓女網賽封后。法新社
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皮古拉在華盛頓女網賽奪冠，與愛犬共享榮耀。法新社
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大威廉絲冰球Venus Williams
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