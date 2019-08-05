亞洲沙排／澎湖首度迎接排球國際賽 場地從無到有

2019-08-05 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



頂著澎湖的豔陽，2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站7日登場，一連5天賽程將於澎湖縣湖西鄉隘門沙灘開打，吸引29支男子隊和19支女子隊伍與會。

亞洲沙排公開賽澎湖站是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，更是澎湖首次承辦國際正式沙灘排球賽。中華排球協會工作人員上周就開始場布，「從無到有」打造出比賽場地，準備迎接明天中午亞洲排聯驗收。

為辦好史上首次AVC正式沙排賽，中華排協特助章金榮表示，包括球柱、球網等設備都特地從日本運來，600個看台則來自台灣，為因應澎湖盛夏動輒攝氏40度高溫，選手、媒體休息帳篷還配備冷氣。

當初爭取到主辦權，中華排協和澎湖縣政府及排委會的陪同下，勘查馬公附近所有沙灘，但受限於場地需要的90公尺、35公尺的限制，才確定將比賽辦在湖西鄉隘門沙灘；沙灘原本空無一物，經由籌備小組一點一滴的建設，隔成包括要有觀眾席的主場地在內的五個場地。

場布最大的考驗是克服天侯，舖上合乎規格的沙子，往往一陣風就會讓工作人員心血功虧一簣；另個困難在於將觀眾席和轉播台架設在軟的沙灘上而不會止陷，耗費工作人員不少苦心。

中華排協表示，東奧沙排奧運資格男女各取23組，加上主辦國1組共24組，一國家奧會最多兩組獲資格；23組包含世錦賽冠軍，各州錦標賽5組，奧運會外賽2組，以及世界排名前15組，積分採世界積分最佳前12站。