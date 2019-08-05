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羽球世錦賽／戴資穎將碰印日名將 周天成首戰丹麥老將

2019-08-05 19:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

瑞士巴塞爾羽球世錦賽19日登場，5日籤表出爐。前世界球后戴資穎首輪輪空，位居下半區的她，8強可能遭遇印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）、4強迎戰世界第3日本奧原希望。周天成首輪則將碰頭33歲丹麥老將維廷胡斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

戴資穎名列第2種子，次輪將碰上加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）和香港葉姵延勝方，同在下半區的還有中國大陸何冰嬌、奧原希望、辛德胡。

戴資穎去年8強止步，連同2013-2015年4度無緣4強，本屆尋求問鼎世錦賽首冠，而上屆世錦賽冠軍西班牙瑪琳（Carolina Marin）仍在十字韌帶傷勢復健中，稍早宣布退賽，無緣衛冕。

我國女單另一好手白馭珀則位在上半區，首輪迎戰越南阮翠玲（Thuy Linh Nguyen），球后山口茜、剛以地主之姿封后的泰國「一姐」依瑟儂（Ratchanok Intanon）、世界第4大陸陳雨菲、前球后印度塞娜（Saina Nehwal）都在此區。

近三站捧兩冠的周天成，首輪對丹麥老將維廷胡斯，與他同邊的有印度斯里坎（Kidambi Srikanth）、前大陸球王諶龍和泰國賽決賽對手香港伍家朗。上半區的王子維首輪則要碰上義大利馬達洛尼（Rosario Maddaloni）。

我國4組男雙出征將在上半區廝殺，李洋／王齊麟、廖敏竣/蘇敬恆分列第11和13種子，首輪輪空，盧敬堯／楊博涵首輪迎戰英國組合，林上凱／曾敏豪首戰碰香港。

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