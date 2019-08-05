多倫多女網／謝淑薇單打恐碰球后 雙打改換搭檔

2019-08-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



謝淑薇闖進華盛頓網賽女單8強。 歐新社 分享 facebook

多倫多女網賽單打會內賽明天登場，我國「一姐」謝淑薇單雙出擊，單打首輪將迎戰美國新秀珂寧（Sofia Kenin），次輪有可能碰上當今世界球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty），女雙則搭檔比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），與詹家姊妹有望在4強會師。

謝淑薇華盛頓女網賽無緣4強，隨即轉戰WTA超五賽羅傑斯盃。謝淑薇首輪將遭遇世界排名28美國女將珂寧，兩人去年曾在武漢女網賽交手，珂寧直落二勝出，謝淑薇尋求復仇，若首輪過關，謝淑薇次輪將對決世界第1芭蒂。

女雙部分謝淑薇改和比利時費莉普金斯合作，兩人名列大會第4種子首輪輪空。謝淑薇與詹詠然／詹皓晴有望在4強上演「詹謝大戰」，不過詹家姊妹得先過首輪硬仗，將迎戰擁有3座大賽雙打冠軍組合中國大陸彭帥／張帥，「雙帥」搭檔提前為2020東京奧運備戰。張帥年初才和澳洲女將史托瑟（Samantha Stosur）奪下澳網女雙冠軍，彭帥則手握兩座大賽女雙金盃。

本屆女單籤表5位前球后出擊，包括3度羅傑斯盃封后的小威廉絲（Serena Williams），另外也是芭蒂的球后保衛戰，兩位前球后世界第2大坂直美、第3捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）都緊追在芭蒂之後。大坂直美想奪回球后寶座，得比芭蒂晚淘汰，普莉絲可娃則挑戰更大，至少得晉級4強，若世界前2都晉級4強，普莉絲可娃得奪冠才能登頂。