聖荷西女網／擊敗世界第10 大陸鄭賽賽奪WTA首冠

2019-08-05 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中國大陸25歲女將鄭賽賽在聖荷西女網賽封后，成為自2012年名人堂球星李娜後，奪下最高等級賽冠軍的大陸「金花」。 美聯社 分享 facebook

中國大陸25歲女將鄭賽賽，5日在聖荷西女網賽女單以6：3、7：6（7：3） 擊敗世界第10白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），捧回生涯首座WTA巡迴賽女單冠軍，她也成為自2012年名人堂球星李娜後，奪下最高等級賽冠軍的大陸「金花」。

鄭賽賽是台灣海碩盃常客，目前世界排名55名，奪冠後明日最新世界排名將衝上38名，同時也是她生涯新高。她今年4月在WTA125K安寧女網賽決賽擊敗同胞張帥封后，不過隨後從法網起連四站都是一輪遊。

5日決賽面對大會第二種子，鄭賽賽首盤三度破發對手先下一城，次盤雙方各互破兩個發球局，拚入搶七決勝，鄭賽賽把握關鍵，7：3打下勝利。

鄭賽賽透露，溫網後與朋友的一段談話，讓她有所啟發，「朋友告訴我當我冷靜時，才能用頭腦打出最佳的網球。而我近幾個月來並沒有察覺到。」鄭賽賽恍然大悟，驚覺自己背負太多期待和壓力，茅塞頓開的她自此專注打球，而不去想結果。

鄭賽賽也成為繼李娜後，奪下最高等級賽冠軍的大陸金花，前一次在WTA頂級賽封后的是2011年雪梨網賽的退役球星李娜，李娜也在2012年辛辛那提超五賽奪冠。