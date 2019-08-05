游泳／若知同胞涉禁藥 澳泳將：仍會抗議孫楊

2019-08-05 17:25 中央社 雪梨5日綜合外電報導



澳洲泳將何頓表示，即使當時知道自家隊友也涉禁藥，還是會在頒獎台上抗議大陸名將孫楊。 美聯社 分享 facebook

澳洲泳將何頓（Mack Horton）今天表示，就算他事先知道同胞女將傑克（Shayna Jack）藥檢未過，他仍會堅持在世錦賽頒獎台上，對陷入禁藥疑雲的中國選手孫楊做出抗議動作。

中國泳壇明星孫楊涉入藥檢爭議，讓2016年里約奧運男子自由式400公尺金牌得主何頓，在上個月南韓光州世界游泳錦標賽的頒獎台上，拒絕和當時奪金的孫楊合照，也拒絕在頒獎典禮後與他握手。

何頓的立場獲得許多同場競賽者的支持，但在中國招來狂怒的反應，尤其和何頓同樣來自澳洲的傑克，還在賽前因為藥檢沒過而退出世錦賽。

傑克雖誓言上訴，但在比賽開始前就返回澳洲，何頓是在對孫楊的抗議行為後，才知道傑克藥檢呈陽性反應，但他堅稱傑克的事，不會改變他要展現立場的決定。

何頓在受訪時談到他聽到傑克的藥檢成陽性反應時說：「這很艱難，真的很難」，但何頓另指出，有關他在頒獎台的抗議活動「完全不會改變」。

何頓說：「（和孫楊）不同的是，當傑克的藥檢呈現陽性反應，她就立刻回到澳洲，她沒有在世錦賽出場。」

「那讓我對澳洲的體系有十足的信心，我們不會讓我們的運動員逃過（藥檢），（所以）我們可以對世界上其他運動員有更多質疑、要求。」