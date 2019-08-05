亞洲盃射箭／王律勻加射勝 奪個人國際賽首金

2019-08-05 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



王律勻(右)本屆亞洲盃大豐收，包辦1金1銀1銅。 圖／中華射箭協會提供 分享 facebook

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，我國複合弓女將王律勻，5日女子金牌戰迎戰新加坡羅梓嘉，王律勻上演精采逆轉勝，最終加射以9分箭勝過羅梓嘉的8分箭，抱回生涯首面國際賽金牌。

身高僅152公分的「小不點」王律勻，本屆亞洲盃扛起中華隊複合弓奪牌重任，女子個人、混雙都拚進金牌戰，女團也晉級銅牌戰。

王律勻今天與陳宏溢的混雙金牌戰率先登場，面對馬來西亞組合，最終1分之差149：150「銀」恨。隨後王律勻緊接著攜手許嬿樺、翁意婷出賽女團銅牌戰，223：221擊敗泰國奪銅。

壓軸登場的女子個人金牌戰，王律勻開賽前四回合緊追在新加坡羅梓嘉之後，第五回合一舉追平戰局形成137平，最終加射，王律勻射出9分箭，擊敗8分箭的羅梓嘉摘金，且是成人國際賽首面金牌，她本屆亞洲盃大豐收，包辦1金1銀1銅。

射出6分箭 自己也嚇到

【中央社／台北5日電】

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天持續在台北田徑場登場，年僅19歲的王律勻一日3戰，混雙、女團賽事各搶下1銀、1銅，又在個人金牌戰收下金牌，這也是中華隊本屆第一面金牌。

王律勻國小練劍道，高二才接觸複合弓，這面金牌對王律勻意義非凡，除了是個人生涯、同時也是國際賽首面金牌，也讓她相當很開心。

王律勻今天金牌戰第一趟第一支箭意外僅射出6分箭，反觀對手開賽氣勢凌人，連3支10分箭，也讓王律勻第一趟射完後，背負著24比30、落後6分的壓力。

不過，王律勻隨後穩住陣腳、急起直追，前4趟結束已將總分追成110比112，第5趟再扳成137比137平手，進入加射階段，最終以9比8險勝。

「這是這次在亞洲盃第一支6分箭，就連練習時，也沒有射到6分箭。」王律勻解釋，主要與現場風太大、沒瞄到以及時間不夠有關。

看到第一支箭僅射中6分，王律勻坦言，自己也嚇到，但隨即調整心態，後面比賽就努力、大膽放開來射。