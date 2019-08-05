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羽球／培養下個小天、小戴 合庫、泰北高中攜手組隊

2019-08-05 16:21聯合報 記者曾思儒╱即時報導

泰北高中和合庫建教合作成立羽球隊，今天舉行記者會。記者曾思儒／攝影
泰北高中和合庫建教合作成立羽球隊，今天舉行記者會。記者曾思儒／攝影
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孕育出「世界球后」戴資穎的合作金庫宣布攜手泰北高中成立羽球隊，今天12名創隊隊員和教練劉淑芝、洪浚中一同亮相，特別桃園北上就學的雙打選手游岷澔喊出目標，「希望當個家喻戶曉的國手！」

創校已103年的泰北高中，從早期的橄欖球、田徑到柔道、足球與籃球隊，發展各項運動代表隊向來是辦學要項之一，今年與合庫攜手網羅小學畢業的羽球好手，今年成立羽球隊，之後將延續到高中部，選手退役的教頭劉淑芝說：「希望銜接到六年一貫，這樣教學品質也會更好。」

泰北高中校長陳建佑表示，泰北創校以來，體育發展一直是辦學重點之一，「有幸成立羽球隊，感謝合庫，也希望孩子除了在這得到優質的練習環境，也能好好讀書，好好學習。」

合作金庫長期支持國內各層級羽球，羽球隊為台灣培養了許多世界級的選手，包括剛卸下「世界球后」身分的戴資穎、昨天才在泰國公開賽打下本季第2冠的「一哥」周天成等，副總經理戴燈山也樂見羽球種子扎根到基層。

泰北創隊共有12名球員，大半球員來自台北的長春國小和雙連國小，也有從桃園中原國小北上的小球員，總共有9男、3女，劉淑芝喊出明年獲得全中運參賽權的目標，期待先打進北市教育盃前三名、取得全中運參賽資格。

羽球全中運戴資穎
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