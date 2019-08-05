游泳／世錦賽失常 名將萊德琪認身體不適險放棄

2019-08-05 15:53 世界日報 編譯組／史丹福4日電



史丹福游泳名將萊德琪（Katie Ledecky）7月底在南韓光州世錦賽突然身體不適，退出兩項比賽。 美聯社 分享 facebook

史丹福游泳名將萊德琪（Katie Ledecky）7月底在南韓光州世錦賽突然身體不適，退出兩項比賽，其餘戰績亦不佳，本周末她回到史丹福大學，談起她在世錦賽的情況說，她差點在比賽中途放棄，這是前所未有的情況。

萊德琪說：「我在游1500米自由式時，差點在1100米時放棄。我有多次游1500米不適的經驗，但卻都能安然度過，從沒有像這樣到我覺得非得棄賽不可的地步。」

萊德琪後來勉力游完，但退出1500米決賽，也退出200米自由式初賽。雖然她腸胃不適，依舊在光州賽事中拿下1金2銀。

22歲的萊德琪本周末在史丹福以觀眾身分旁觀全美游泳錦標賽（Phillips 66 national championships） ，五獲奧運金牌的她也是400、800和1500米自由式世界紀錄保持人，她迄今還是不很清楚她在南韓究竟是怎麼回事，只是頭痛、心跳加快、失眠、體重減輕。

萊德琪說她出發前在灣區作了測驗，確定身體無恙。南韓賽事主辦單位讓選手住在選手村，所有的選手都在同一餐廳用餐。萊德琪說她在用餐前用了餐廳提供的洗手液。

她表示：「我無法控制的是食物有沒有經過適當的烹調，其他人有沒有使用洗手液，他們是否用手取用麵包，而污染了食物。」