華盛頓網賽／澳洲壞小子奪冠：會記得的一周

2019-08-05 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「澳洲壞小子」基里洛斯在華盛頓網賽收下今年第二冠且是生涯第六冠，也是他生涯第三座ATP500賽金盃。 美聯社 分享 facebook

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在華盛頓網賽男單決賽，以兩個7：6拍下俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev），收下今年第二冠且是生涯第六冠，也是他生涯第三座ATP500賽金盃。

基里洛斯在男單決賽與梅德維夫上演保發大戰，兩盤比賽中都未逼出對手任何破發球點，也讓比賽兩度進入「搶七」，最終基里洛斯以7：6（8：6）、7：6（7：4）耗時1小時35分鐘奪冠。

「這是我人生最喜愛的日子之一，因為我取得重大的進展，這也是我會記得的一周。」奪冠後，基里洛斯在今天更新的世界排名中從52升至27，而落敗的梅德維夫的世界排名也稍稍上升一名，來到追平生涯最佳的第九名。

雖然基里洛斯在球場上引發不少爭議，但還是有不少人支持的他，對此他說：「一直有人在背後支持我，但我沒有信心時他們從未對我失去信心，這一周對我而言意味著很多，我也會向那些支持我的人證明自己還能達到更高的水準。」

女單部分，世界排名第79、還未嚐過WTA冠軍滋味的美國好手皮古拉（Jessica Pegula）以兩個6：2拍落世界排名第62的義大利好手吉洛吉（Camila Giorgi），喜迎生涯首冠。