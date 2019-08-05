泰國羽賽／亞洲3站拿2冠 周天成：真的沒想到

2019-08-05 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



本周世界排名將升到生涯新高第2位的小天透露，真的沒想過近期能連拿2冠。 美聯社 分享 facebook

世錦賽前的亞洲3連站，我國羽球「一哥」周天成大豐收，除在最先登場的印尼公開賽迎接生涯第一座BWF超級1000分系列大賽金盃，昨天又在超級500系列的泰國公開賽笑納本季第2冠，成亞洲3站大贏家。

「其實，兩個冠軍，我真的沒想到。」本周世界排名將升到生涯新高第2位的小天透露，迎接印尼、日本和泰國連3站前，主要只想提升自己，在場上把心志訓練做好，「當然，有贏可以開心一下，但重要的是實力要提升。」

他在印尼站決賽苦戰3局、耗時1小時31分鐘，才在史詩級決賽擊敗丹麥好手安東森（Anders Antonsen），仰躺在地迎接本季首冠；昨天決賽也是戲劇性十足，小天決勝局在16：20絕對劣勢下瓦解香港對手伍家朗4個「冠軍點」，演出21：14、11：21、23、21的驚奇逆轉勝。

場上沉著頂住壓力的小天透露，面對伍家朗冠軍點時沒多想，「我就是把態度給做好，希望自己在場上可以把我的信仰給大家看到，去衝、去打。」經過67分鐘大戰，他再度躺在場上迎接冠軍，賽後和伍家朗隔網握手完也交換球衣，展現惺惺相惜敬意。

泰國進帳2萬6250美元冠軍獎金和9200分的冠軍積分後，小天下一站就是19日在瑞士巴塞爾開戰的世錦賽，去年打入8強的小天表示，兩冠加持信心當然有所提升，「但還是要回歸像小選手一樣，繼續的努力，把態度和熱情做好。」