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羽球／默契大考驗 戴資穎笑回戴爸偶像是自己

2019-08-05 11:03聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

一年一度的父親節即將到來，我國羽球好手戴資穎也與父親戴楠凱一同替速食拍了一支快問快答默契大考驗的影片，片中可看到小戴父女兩人感情十分要好，對彼此都十分了解，影片最後小戴也看著父親，親口向戴爸說聲：「父親節快樂。」並獻上擁抱，影片充滿逗趣且又溫馨。

戴資穎（左）與父親戴楠凱。圖／麥當勞提供
戴資穎（左）與父親戴楠凱。圖／麥當勞提供
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身為麥當勞代言人的戴資穎，這次業者趁著父親節即將到來，推出募集活動，只要在八小時內募集到88位老爸的好，就能在父親節當天限時大薯買一送一。

戴資穎此次也與父親戴楠凱一起為「我與老爸的專薯時光」拍了一支影片，考驗兩人的默契。一開始問戴爸的星座是否為金牛座，兩人很快舉起叉，小戴還自信的解答爸爸星座是射手座。

而被問到小戴的偶像是誰，戴資穎很快搶答，直呼：「就是我！」也讓一旁的戴爸笑開懷。至於小戴是否一歲時就會開口叫爸爸，兩人雖都舉起叉，但其實也都不確定答案，戴爸說：「這個好像要問媽媽，我也不大曉得。」

之後問題還有兩人第一次出國地點、幾歲開始跟著爸爸去球館，到小學三年級決定要走上運動這條路，影片中還出現「彩蛋」，原來與小戴感情非常好的奶奶也在旁戴著耳機聽著他們兩人的回答。

從小受到父親影響，開始拿起球拍走上羽球這條路，但戴資穎認為，爸爸始終不是嚴格的教練，小戴說：「爸爸就是爸爸啊！」而每次比賽後，不論輸贏戴爸都會傳訊息給女兒，替她加油打氣，戴爸說：「如果贏的話我會寫『比賽有贏有輸才精彩』輸的話就是寫『比賽有輸有贏才精彩』。」但一旁的小戴笑說自己沒發現到不一樣。

雖然平時不太會把「我愛你」掛在嘴邊對爸爸說，但戴資穎仍十分感謝戴爸一路以來的栽培、照顧，影片最後親口向爸爸說聲「父親節快樂」並獻上大大擁抱。

戴資穎。圖／麥當勞提供
戴資穎。圖／麥當勞提供
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戴資穎（左）與父親戴楠凱擁抱。圖／麥當勞提供
戴資穎（左）與父親戴楠凱擁抱。圖／麥當勞提供
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戴資穎羽球
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