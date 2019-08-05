親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

運動筆記傻傻分不清是來渡假？是吃好料？還是跑馬拉松？對“日”抗戰
健行筆記探勘八卦力山+八角崠山新豐紅樹林生態保護區。漫步龍貓綠色隧道
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

NFL／最重情義合約 布雷迪續留愛國者至2021

2019-08-05 12:39台灣醒報 台北報導

NFL傳奇四分衛布雷迪與愛國者談妥延長合約，雙方要繼續延長愛國者王朝。 截圖自愛...
NFL傳奇四分衛布雷迪與愛國者談妥延長合約，雙方要繼續延長愛國者王朝。 截圖自愛國者官方FB
分享

重情重義的延長合約，NFL傳奇四分衛布雷迪將披愛國者戰袍直至退休！

伴隨著頂級強隊愛國者拿下冠軍、3年內2奪超級盃，42歲的頂級四分衛布雷迪5日與愛國者敲定延長合約，將披戰袍到2021年。合約細節曝光後令外媒感嘆「重情重義」，布雷迪新賽季的合約是愛國者主動重談合約而加薪，但布雷迪也不願球隊花太多錢，不用頂級約就談妥續留。

高齡42歲的傳奇四分衛布雷迪實力未受年紀影響，成為愛國者奪得本季超級盃冠軍的一大功臣，追溯到超級盃前夕的採訪，布雷迪就堅持要繼續打下去，即便是休賽期的現在也努力自主訓練維持狀態，盼繼續與愛國者一起宰制聯盟。

你重情、我重義

根據《CBS波士頓報》報導，外媒5日傳出布雷迪和愛國者談妥2年延長合約，確定長披愛國者球衣到2021年。愛國者老闆克拉夫早前就說過，不論布雷迪幾歲，他依然信任他，只要布雷迪還想繼續打，談妥合約是早晚的問題，畢竟他不願看著布雷迪穿其他隊球衣。

而攤開雙方簽約過程和內容，的確如克拉夫所說的「留人誠意滿滿」，同時布雷迪也盼忠於愛國者。依照布雷迪2018年所簽的延長合約，他2019年賽季的薪資會是少少的1500萬美元，但這位頂級好手一點都不在乎自己的薪水，他說過「薪水不是我考量的優先順序，團隊戰力才是」，愛國者隊在延長合約順便翻新前一筆合約，主動替布雷迪加薪至2300萬美元，這樣重情重義的主雇互動，在體壇甚是少見。

愛國者超信任布雷迪

《今日美國報》報導，儘管新合約讓布雷迪的現年薪資來到2300萬，但在聯盟仍是不符身手的「低廉」，包含威爾遜、羅傑斯、大班、卡爾及布里斯等四分衛的價碼都比布雷迪高，而這也是雙方同意、互信的結果，讓愛國者有更多薪資空間招募新血，維持愛國者王朝。

觀愛國者新賽季的佈局，他們在四分衛上除了布雷迪，僅有老將霍耶與今年第四輪選入的新人斯蒂德姆，而原定的接班人、二年級的四分衛艾特林正準備改練外接，意即布雷迪的留隊讓愛國者延後尋找四分衛接班人的時程，主帥比利切克對布雷迪的信任度可見一斑。

【更多精采內容，詳見

愛國者超級盃比利
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

泰國羽賽／亞洲3站拿2冠 周天成：真的沒想到

2019-08-05 12:25

羽球／默契大考驗 戴資穎笑回戴爸偶像是自己

2019-08-05 11:03

LPGA／暌違42年 日本20歲小將大滿貫封后

2019-08-05 07:45

華盛頓網賽／澳洲壞小子奪冠：會記得的一周

2019-08-05 12:44

保齡球／聽障世錦賽 中華女將個人賽穿金戴銅

2019-08-05 00:02

亞洲盃射箭／ 「小不點」王律勻 5日搶雙金

2019-08-04 23:57

泰國羽賽／小天逆轉奪冠 晉升世界第二寫新頁

2019-08-04 23:51

泰國羽賽／周天成拚到最後：要展現選手價值

2019-08-04 21:54

華盛頓網賽／持外卡拿女雙金盃 15歲高芙再寫驚奇

2019-08-04 21:37

保齡球／世界聽障錦標賽 中華隊獎牌榜暫居首位

2019-08-04 20:28

華盛頓網賽／雙星對決 基里洛斯退西西帕斯爭冠

2019-08-04 19:27

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

2019-08-04 18:29

亞洲盃射箭／複合弓混雙加時勝出 王律勻爭2金1銅

2019-08-04 17:48

足球╱瞄準2023世界盃 摩根拚史無前例「第3冠」

2019-08-04 16:58

台塑盃網賽／一盤未失封后 俄女將預約海碩盃再見

2019-08-04 16:30

亞洲盃射箭／混雙射落南韓 反曲蘇思蘋明拚「雙金」

2019-08-04 16:12

聖荷西女網／不敵前球后組合 梁恩碩無緣爭冠

2019-08-04 10:46

英國公開賽／R3日本新秀躍榜首 盧曉晴並列第27

2019-08-04 07:46

U23輕艇競速／賴冠傑第4名 我國賽史最佳

2019-08-03 23:56

泰國羽賽／拍落對手 周天成爭本季第二冠

2019-08-03 23:54

泰國羽賽／香港一哥挺進決賽 將與周天成爭冠

2019-08-03 21:55

亞洲盃射箭／複合弓王律勻寫驚奇 首闖個人金牌戰

2019-08-03 20:32

泰國羽賽／周天成退李梓嘉 周日挑戰本季第二冠

2019-08-03 20:22

網球／澳網封后遇瓶頸 大坂直美：打球不再有趣

2019-08-03 19:00

全美首創卻引爭議 加州立法限制青年美式足球練球時間

2019-08-03 16:59

亞洲盃射箭／蘇思蘋加射逆轉勝 反曲弓抗韓爭金

2019-08-03 16:33

全運會桌球資格賽開打 世界排名13林昀儒搶會內賽門票

2019-08-03 16:18

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華射日奪冠

2019-08-04 20:15

U12世界盃少棒賽 最終排名與獎項

2019-08-04 22:15

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

2019-08-04 18:29

世界盃男籃／美國15人開訓 17日公布最終12人

2019-08-05 09:16

NBA／史上最爛約頂薪合約？ 沃爾：我掙得的

2019-08-04 16:04

NBA／不用等到耶誕節 洛城內戰開幕戰先上演

2019-08-04 17:40

NBA／藍道也退出美國隊 波提斯：該邀請拉文

2019-08-04 16:08

MLB／紅襪、洋基處境互換 柯拉：像硬幣正反面

2019-08-04 15:26

NBA／三方交易告吹 庫班：與熱火溝通誤會

2019-08-05 12:05

NBA／勇士核心三人組 將攜手合作至2022年

2019-08-04 17:26

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

U12世界盃／教頭點名葉弘仁 未來有望成游擊大物

2019-08-04 20:13

U12世界盃／就想三振對手 陳楷升強心臟奪MVP

2019-08-04 21:07

U12世界盃／中華隊凝聚力強 能奪冠教頭不意外

2019-08-04 23:46

NBA／76人組億元先發 哈里斯：喜歡現在陣容

2019-08-05 11:36

世界盃男籃／字母哥：願用MVP換取世界盃冠軍

2019-08-04 09:16

U12世界盃／冠軍戰陳楷升抗日 教練：他狀況好

2019-08-04 18:14

NBA／偕妻展開中國行 海瓦德展望球隊新賽季

2019-08-04 15:00

U12世界盃／古巴勝韓奪季軍 對台灣留好回憶

2019-08-04 16:56

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

NBA／沃爾早知KD跟腱受傷 相信他能痊癒回歸

2019-08-05 10:15

U12世界盃／敲勝利打點 黃天賜有信心超越哥哥

2019-08-04 21:39

NBA／耶誕大戰又見詹皇 僅次布萊恩史上第二

2019-08-04 18:00

U12世界盃／帶隊奪冠 李國強為基層教練發聲

2019-08-04 22:39

U12世界盃／黃天賜成長多 未來關鍵要做自己

2019-08-04 19:41

MLB／韋蘭德率先15勝 9季達200K史上第7人

2019-08-05 08:25

泰國羽賽／周天成拚到最後：要展現選手價值

2019-08-04 21:54

MLB／達比修抱病繳5局好投 教頭：別和他握手

2019-08-05 09:12

中職／林益全163轟超越偶像 林仲秋：33歲太慢

2019-08-04 16:29

U12世界盃／狂打20打點 黃天賜最穩隊長

2019-08-04 23:48

中職／簽約9天登板 江國豪：比中華隊更緊張

2019-08-04 21:09

MLB／洋基打爆普萊斯 橫掃紅襪賞8連敗

2019-08-05 12:11

NBA／艾德里奇做公益 大方贈243台iPad給孩童

2019-08-04 17:11

U12世界盃／中日冠軍戰門票熱賣 挑戰滿場

2019-08-04 16:06

LPGA／暌違42年 日本20歲小將大滿貫封后

2019-08-05 07:45

泰國羽賽／小天逆轉奪冠 晉升世界第二寫新頁

2019-08-04 23:51

中職／王正棠代打神救援 治好悍將恐猿症

2019-08-04 23:54

中職／王正棠幫學弟逃過首敗 要江國豪請喝飲料

2019-08-04 20:49

中職／勝投王變敗投王 伍鐸來台5年最大危機

2019-08-04 17:07

MLB／今日戰績表 道奇布勒完投飆15K

2019-08-04 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top