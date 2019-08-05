NFL／最重情義合約 布雷迪續留愛國者至2021

2019-08-05 12:39 台灣醒報 台北報導



NFL傳奇四分衛布雷迪與愛國者談妥延長合約，雙方要繼續延長愛國者王朝。 截圖自愛國者官方FB 分享 facebook

重情重義的延長合約，NFL傳奇四分衛布雷迪將披愛國者戰袍直至退休！

伴隨著頂級強隊愛國者拿下冠軍、3年內2奪超級盃，42歲的頂級四分衛布雷迪5日與愛國者敲定延長合約，將披戰袍到2021年。合約細節曝光後令外媒感嘆「重情重義」，布雷迪新賽季的合約是愛國者主動重談合約而加薪，但布雷迪也不願球隊花太多錢，不用頂級約就談妥續留。

高齡42歲的傳奇四分衛布雷迪實力未受年紀影響，成為愛國者奪得本季超級盃冠軍的一大功臣，追溯到超級盃前夕的採訪，布雷迪就堅持要繼續打下去，即便是休賽期的現在也努力自主訓練維持狀態，盼繼續與愛國者一起宰制聯盟。

你重情、我重義

根據《CBS波士頓報》報導，外媒5日傳出布雷迪和愛國者談妥2年延長合約，確定長披愛國者球衣到2021年。愛國者老闆克拉夫早前就說過，不論布雷迪幾歲，他依然信任他，只要布雷迪還想繼續打，談妥合約是早晚的問題，畢竟他不願看著布雷迪穿其他隊球衣。

而攤開雙方簽約過程和內容，的確如克拉夫所說的「留人誠意滿滿」，同時布雷迪也盼忠於愛國者。依照布雷迪2018年所簽的延長合約，他2019年賽季的薪資會是少少的1500萬美元，但這位頂級好手一點都不在乎自己的薪水，他說過「薪水不是我考量的優先順序，團隊戰力才是」，愛國者隊在延長合約順便翻新前一筆合約，主動替布雷迪加薪至2300萬美元，這樣重情重義的主雇互動，在體壇甚是少見。

愛國者超信任布雷迪

《今日美國報》報導，儘管新合約讓布雷迪的現年薪資來到2300萬，但在聯盟仍是不符身手的「低廉」，包含威爾遜、羅傑斯、大班、卡爾及布里斯等四分衛的價碼都比布雷迪高，而這也是雙方同意、互信的結果，讓愛國者有更多薪資空間招募新血，維持愛國者王朝。

觀愛國者新賽季的佈局，他們在四分衛上除了布雷迪，僅有老將霍耶與今年第四輪選入的新人斯蒂德姆，而原定的接班人、二年級的四分衛艾特林正準備改練外接，意即布雷迪的留隊讓愛國者延後尋找四分衛接班人的時程，主帥比利切克對布雷迪的信任度可見一斑。

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